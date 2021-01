Danijela Dvornik sada pokazala unutrašnjost kuće na moru, a pratitelji primijetili zanimljiv detalj

Nakon što su je neki napali što je iz Zagreba otišla u Dalmaciju nakon potresa u Petrinji, Danijela Dvornik oglasila se putem društvenih mreža iz svoje kuće na Braču. Već je ranije pokazala unutrašnjost, no sada je prvi put otkrila kako izgleda njezin dnevni boravak.

"Nije planina, nego otok. Zima je vanka, ali u kući je toplo pa guštam na svoj način. Došla sam dovršiti svoj projekt 'villa vulgaris', do kraja. Plan mi je sve dovršiti tako da proljeće dočekam s kućom u punom sjaju", napisala je Danijela uz fotku na kojoj se vidi neobičan stol i stalak za televizor. Mnogima je u oko upao i detalj na stolu, riječ je o šalici zanimljivog dizajna.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Dvornik je prošlom objavom naljutila neke pratitelje. Naime, objavila je fotku sa splitske Rive, gdje se prošetala sa širokim osmjehom na licu te je u opisu priznala da joj je puno lakše otkad je otišla iz Zagreba. Potres ju je, naime, izrazito preplašio, pa nije mogla spavati.

"Pozdrav iz Splita. Oblačno je, ali bar ne trese", napisala je Dvornik i dodala da napokon spava. Mnogi pratitelji baš nisu bili oduševljeni ovom njezinom objavom. "Najlakše je pobjeći i onda provocirati. Ostani dolje", komentirala je ubrzo jedna pratiteljica, no Danijela nije odgovarala. Ranije je priznala da ju je potres užasno prestrašio te bacio u neko stanje koje sebi nije mogla objasniti. "Prvo sam mislila uzeti mali predah od Instagrama, a onda se dogodio ovaj užas koji me totalno bacio u neko stanje koje ne mogu sebi objasniti. Ne naviru mi riječi, ni rečenice. Zapravo, gledajući strahote po Petrinji, Sisku i okolici, što uopće reći? Toliko me sve ovo potreslo da mi je jedna ogromna knedla u grlu", napisala je tada.