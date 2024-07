Goran Milić oduševljen cijenama u jednom kafiću na jugu: Ovo se zove - poštena vrijednost za vaš novac!

Goran Milić, naš poznati televizijski novinar i reporter obišao je cijeli svijet i u svojim dokumentarnim serijalima gledateljima HRT približio je kulturu, ekonomiju i običaje zemalja diljem svijeta. Podijelio je sada sa svojim pratiteljima kako se na jugu još uvijek mogu pronaći kafići u kojima su cijene pristupačne. Otkrio je jedno takvo mjesto u blizini Neretve.

- Ovo se zove - poštena vrijednost za vaš novac ! Ballantine's, s ledom, poslužen u prikladnoj čaši, u kafiću blizu zelene Neretve, usred turističke sezone, stoji 2 €. - podijelio je Milić na Facebooku ovu informaciju, a pratitelji su mu u komentarima napisali: - Znao sam da češ ga pronaći po normalnoj cijeni. Ako je dobro cijena je manje važna. Goran Milić tradicionalno ljetuje u Slanome pokraj Dubrovnika, odakle se također nedavno javio i svojim pratiteljima na Facebooku.

Objavio je fotografiju na kojoj pije kavu u jednom od kafića i sve je oduševio ovom objavom i gestom koja je u Napulju tradicija, a poznati voditelj i novinar nada se kako bi mogla zaživjeti i kod nas. "U Napulju se proširila praksa da gost u kafiću naruči espresso, a konobaru plati dva! Taj višak daje pravo nekom siromašnom sugrađaninu da i on popije svoju kavu. Kako mislim da je to teško ostvarivo u Slanom i cijeloj RH (navike i etika konobara, poslovna logika vlasnika lokala, nefleksibilnost fiskalne regulative), naručio sam dva macchiata, pa ako je netko pošao u šetnju bez love, a željan je kave i ispraznih razgovora, ne smeta mu pitomi, odgojeni pas, welcome u kafić Bite Bay, kod Radića", napisao je Milić u objavi koja je oduševila njegove pratitelje i prijatelje.

"Predivna gesta. Baš ste gospar pravi, imao sam čast voziti vas par puta na put, sa Šimom Vlajkijem... vrijeme Univerzijade 87 Zagreb, ja sam bio službeni tamnoplavi FIAT Zagi 10, radio stanica, bio sam mlad prilično, ali iskusan šofer.. i vi ste bili mlađi, no ustvari ste ostali isti, pozdrav. Svaka čast. Svaka vam čast gospodine Miliću! Baš ste gospar, svaka Vam čast. Za svaku pohvalu, još poraditi na širenju prakse. Bravo Gorane. Sjajna ideja. Valjalo bi tako i u našim gradovima", poručili su mu pratitelji.