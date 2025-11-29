Goran Karan ima četvero djece s dvije žene. Razvod ga je slomio, a ono što se dogodilo njegovom sinu bilo je mučno

Naš legendarni pjevač, 61-godišnji Goran Karan u četvrtak je nastupio na jednom blagdanskom koncertu koji se održao u Koncertnoj Dvorani Vatroslava Lisinskog, a ondje je nastupio s nekoliko kolega. Vlasnik je brojnih hitova i evergreena kao što su "ostani", "Ja sam samo vagabundo", "Lipa si lipa", a s pjesmom "Kad zaspu anđeli" je 2000. godine predstavljao Hrvatsku na Euroviziji te je osvojio visoko deveto mjesto. I danas je jedan od omiljenih i najpopularnijih dalmatinskih slavuja, a kada je riječ o njegovu privatnom životu, poznato je kako je upravo tu svoju privatnost pokušavao čuvati daleko od očiju javnosti.

No ipak, poznato je kako je pjevačev najveći oslonac upravo djeca, četvorica sinova koje ima s dvije žene. Roka i Ivana dobio je u braku s bivšom suprugom Suzanom, a sa sadašnjom partnericom Meri Reić ima dvojicu blizanaca - Miriana i Ivora. Splitskom pjevaču jedan od najtežih trenutaka u životu svakako je bio njegov razvod, a sve zbog toga što se odvojio od djece jer je i sam osjetio što znači nedostatak oca u životu. Karan je sa svojom prvom suprugom rijetko izlazio u javnost, a istup koji je zabilježen bio je upravo onaj kada su 2009. godine snimljeni dok su odlazili na splitski sud. Na istražnom sudu, bivši su se supružnici pojavili zbog davanja iskaza o napadu na svojeg sina Roka. Odnosno, tada su mediji pisali kako je jedan boksač fizički napao njihova sina nakon svađe, a čime su mladiću tada bile nanesene teške ozlijede.

Jednom prilikom otkrio je ikoliko su ga djeca promijenila. - Dosta, odnos­no promijenio me život uz njih. Rano sam postao otac malog bića i kad sada na to gledam, sa svojih 25 bio sam nezreo i nesposoban za takve velike stvari. To se poslije pokazalo točnim, no do sada sam imao priliku nešto i popraviti - istaknuo je u razgovoru za časopis Story.

- Moji su sinovi četiri potpuno različite frekven­cije i t­r­e­baju oslonac i puno razumijevanja. To im pružam koliko mogu, a neke strogosti i ostalih elemenata očinske f­i­gure, s obzirom na razvod, nije bilo zato što bi to bilo licemjerno s moje strane. Trudim se biti im prijatelj, da im uvijek mogu reći što imam, ali i da pok­a­­žem kako sam ugodno društ­vo. Djeca možda ne mogu razumjeti život u t­re­nucima kada se on do­ga­đa, ali zato im ga treba približiti - priznao je obožavani pjevač 2009. godine. - Meri i Suzana uložile su dosta u sinove, više od mene, kako bi oni postali ono što su danas. Oni su neprekidna radost, ali ipak to ne bih nazvao uspjehom s obzirom na to da je uspjeh definirana stvar - dodao je za medije.

- Djeca i životni ritam – slava majkama. U onom dijelu života kad je majka osnovni tumač i potreba, jedina je koja to može iskomunicirati, a i majka i dijete moraju biti zaštićeni. U moje vrijeme velik su dio posla majke radile, a muškarci su uglavnom priskrbljivali. Postoji uzrečica – daj dite materi. Majka je prvo obožavano božanstvo i, na kraju krajeva, najskuplje je platila tu ljubav. Kao otac ti dolaziš tek kasnije kada treba protumačiti svijet - govorio je za domaće medije.