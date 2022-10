Neda Parmać uzrujana: 'Ne mogu vam opisati koliko mi ide na živce kad odrasli djeci postavljaju ovo pitanje'

Pjevačica Neda Parmać (37) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s kćerkicom Adrianom. Neda je komentirala kako joj se ne sviđa što mnogi ljudi vrtićku i osnovnoškolsku djecu ispituj imaju li simpatiju, dečka ili curu. Članica grupe Feminnem je navela i nekoliko pitanja za koje misli da su primjereniji kao početak razgovora s djecom.

"Možemo li molim vas prestati vrtićku i osnovnoškolsku djecu prestati ispitivati da li imaju simpatiju, dečka, curu... Ne mogu vam opisati koliko mi ide na živce što je to jedno od prvih pitanja koji odrasli pitaju djecu. Pa je li to stvarno najbitnija stvar? Kužim da u nedostatku pametnijeg pitanja, pristupa... Ali hajde radije ništa.." započela je Neda.

Dodala je i da su djeca gotovo uvijek zbunjena i ne znaju kako bi odgovorila na to pitanje.

"Gotovo cijeli vrtićki period bi na pitanje, za koje btw djeca nemaju uopće ideju što bi simpatija mogla biti i na to pitanje nemaju odgovor, skoro uvijek su zbunjeni, pa čak i kad kaže da nema gotovo uvijek sljedeće pitanje je "Ma kako to? Sigurno ti se netko sviđa". Odgovarala sam umjesto nje sa "ma kakav dečko, što će joj to..ha ha". Osjećaju da moraju imati simpatiju, i još gore, kao da je to jako bitno..."

Neda je predložila nekoliko drugih tema za razgovor sa djecom, za one koji se možda ne snalaze u toj situaciji.

"Evo par prijedloga... "si čuo neki dobar vic? ", "imaš li najdražu pjesmu? ", "imaš li hobi?" Aj pliz... Ne želim da mi dijete misli da mora imati dečka" zaključila je Parmać u objavi koju možete pogledati OVDJE.

