Glumica proslavila rođendan i pokazala kako je izgledala kao djevojčica

Lijepa mostarska glumica Ornela Vištica danas je proslavila 29. rođendan, a prijatelje na Facebooku iznenadila je videom na kojem kao mala djevojčica vozi bicikl.

– Za mene je rođendan uvijek bio dan kad sam voljela drugima darovati osmijeh! Ako me pitate koji mi je bio najljepši, reci ću da je to onaj kad sam jutro dočekala s izbjeglicama na kolodvoru. Iako se broje godine, mijenjaju ljudi, gradovi, mjesta, duša ostaje ista. I danas volim volane, volim ljubav, vodi me uvijek i u svemu što radim. I volim voziti bicikl – napisala je Ornela i dodala kako se ništa nije promijenilo.

– Ove godine zbog mnogo obaveza neki moji dragi ljudi neće biti u Zagrebu tako da ću rođendan slaviti u intervalima. Nemam nikakve posebne pripreme, samo da sam s ljudima koje volim. Rođendanska želja joj je da "sve ostane kako je do sada", što nam potvrđuje da je ova ljepotica zadovoljna i na privatnom i na poslovnom planu. Kaže da je veseli ulazak u tridesete, a za rođendan ima običaj darivati druge ljude.

– Volim širiti pozitivnu energiju i ljubav svuda oko sebe – zaključila je Vištica.

