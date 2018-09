Ornela Vištica otkrila što je najluđe što je neki muškarac napravio za nju

Jedna od najljepših hrvatskih glumica Ornela Vištica (28) na Instagramu je opisala anegdotu iz studentskih dana u kojoj je otkrila najluđu stvar koju je neki muškarac napravio za nju.

- Pitali su me nedavno što je najluđe što je neki muškarac napravio za mene. Iako ne volim govoriti o buketima, iznenađenjima ovakvima i onakvima, evo jedna anegdota koju mogu podijeliti. Prije desetak godina, kolege i ja bili smo u busu koji se vozio kroz Rumunjsku. Redateljici je stigla sms poruka na - engleskom kako me jedan mladi gospodin želi pozdraviti. Molim? Za par minuta taj mladi gospodin je zaustavio bus nasred ceste! Svi smo morali napustiti bus, ja sam lagano propadala u zemlju. Ekipa je umirala od smijeha. I danas me zezaju - napisala je Ornela pokraj fotografije iz sitcoma "Dragi susjedi", na kojoj joj kolega Asim Ugljen poklanja cvijeće.

Brojni Ornelini prijatelji dobro su se nasmijali ovoj anegdoti, te su još jednom hvalili njenu ljepotu. Glumica je početkom godine prekinula vezu s kuharom Matom Jankovićem, i od tada je sama.

