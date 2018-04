Nemam problema igrati ženu s puno seksepila, ali mogu i skroz obrnuto

Od 21. travnja na RTL-u se počinje emitirati sitcom “Dragi susjedi” u kojem jednu od uloga ima i Ornela Vištica koja nam je otkrila o kakvom je projektu riječ.

Kako je bilo na snimanju?

Super, najviše od svega veselila me suradnja s odličnim redateljima Dejanom Karaklajićem, Milivojem Puhlovskim i Markom Manojlovićem koji je režirao “Andriju i Anđelku”. Uz dobre redatelje, uhodanu ekipu i odlične kolege posao je lagan. Jedino što je bilo malo teže ovaj put jest to što sam paralelno sa snimanjem u Beogradu radila na novoj ulozi u matičnom kazalištu Kerempuh u režiji Vite Taufera. Premijera predstave “Samoubojica” bila je prije nekoliko dana i zahvalna sam producentima što su mi izašli u susret i vratili me relativno brzo u Zagreb.

Koga glumite?

Ornelu Becić. Moram priznati da sam uživala glumiti je i fora mi je što imamo isto ime. Na setu sam bila Ornela 2x. Ornela Becić zapravo je cool i duhovita žena, vrlo neposredna, brza u razmišljanju, govoru, snalažljiva, užurbana, radi kao marketinška stručnjakinja, slaba je na kratke suknjice i visoke potpetice, ima tonu odjeće, voli lijepe stvari, živi sama na zadnjem katu. Dok je žene zezaju, muškarci je obožavaju i traže načine kako da je osvoje. Na spletke reagira tako što stavi velike crvene slušalice i pojača muziku. Svoja je.

Slažete li se da je ljude teže nasmijati nego rasplakati?

Odmalena sam voljela nasmijavati ljude, najsretnija sam bila kad bi ih nasmijala do suza.

Često vam kažu da ste seksi. Doživljavate li se takvom i što je po vama definicija ženskog seksepila?

Ne stignem razmišljati o sebi, više volim raditi na sebi. Tijelo, glas i glava su moji jedini alati u glumačkom poslu. Nemam problem igrati ženu koja ima puno seksepila, ali ako treba, mogu igrati i onu lišenu seksepila.