Ornela napisala posebnu posvetu osobi koja je zaslužna za njene uspjehe

Kad bi se sva svijetla u gimnaziji ugasila i završila nastava, u jednoj učionici jedno svijetlo je bilo dugo upaljeno. 📚📖 Prazne klupe i jedna mala’ i njena profesorica. 👩‍🏫👧🏻 Strpljivo je radila sa mnom i pripremala me za natjecanja. 🥇🥈🥉 Zajedno smo pokretale, putovale i stvarale... 🎓🎭🎤 Priznajem, nije lako bilo biti tada odličan gimnazijalac! 🤦🏻‍♀️😰 Bilo je puno neprospavanih noći i učenja, rada i truda...🧐🤓 Danas , rado se sjećam svih mojih nastavnika, profesora, učitelja iz osnovne, srednje, akademije, Govorničke škole... 👌 Ipak, samo je jedna moja profesorica Dragica💓💞 . . . #thankful🙏 #myfavouriteprofessor

