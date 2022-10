Glumica pažnju privukla izgledom: Nekad je bila prirodna ljepotica, a kaže da su je uništile estetske korekcije

Slavna holivudska glumica Melanie Griffith (65) pojavila se na svjetskoj premijeri filma ''Halloween Ends'' u Hollywoodu gdje je plijenila pažnju, ponajviše zbog svoje sjajne figure, ali i lica koje je daleko od njezinog prirodnog izdanja kada je bila jedna od najljepših glumica.

Melanie je za ovu prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu koja je naglasila njezinu vitku figuru, a kombinaciju je upotpunila čipkastim rukavicama i visokim čizmama. No ipak, najviše pažnje privuklo je njezino lice na kojem se vide rezultati pretjeranih odlazaka''pod nož'' kako bi zadržala mladolik izgled, no obožavatelji nisu oduševljeni ovim ''neprirodnim izdanjem''.

-Nisam shvatila na što nalikujem dok ljudi nisu počeli govoriti: 'O, moj Bože, što je učinila?!' To me toliko povrijedilo da sam otišla drugom doktoru i počela rješavati sve sra*e koje mi je jedna doktorica napravila. Srećom, izgledam normalnije sada- rekla je Melanie u jednom intervjuu.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency American actress and film producer Melanie Griffith arrives at the World Premiere Of Universal Pictures And Blumhouse Productions' 'Halloween Ends' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on October 11, 2022 in Hollywood, Los Angeles, CA, USA. Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM Photo: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/ABACA Jedno vrijeme glumica je imala i velikih problema s alkoholom i to je utjecalo na njezin posao i kaže kako joj je jako žao zbog toga i dodaje kako je unatoč problemima s alkoholom uvijek dobro funkcionirala kao majka.

- Nisam nikada ležala pijana na podu i uvijek sam se trudila biti tu za moju djecu - rekla je glumica najpoznatija po ulozi u filmu "Zaposlena djevojka" koji joj je donio nominaciju za Oscar.

Podsjetimo, iz braka s Antoniom Banderasom ima kćer Stellu, dok iz prvog braka s Donom Johnsonom ima sina Alexandera i kćer Dakotu, koja je također krenula njezinim glumačkim stopama.

