SARAH PAULSON

Glumica otvoreno progovorila o vezi s tri desetljeća starijom kolegicom

- Ljudi gledaju u mene i Holland i odmah komentiraju kako sigurno imam kod kuće probleme s majkom, da me nije dovoljno mazila i pazila, pa sada to nadoknađujem. Ali, nije to u pitanju zaista - rekla je zvijezda filma “Oceanovih 8”