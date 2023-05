Glumica o medicinski potpomognutoj oplodnji: Prijatelji su nam rekli: 'Pa nećete to valjda nikome govoriti'

Među brojnim temama o kojima se nedovoljno priča u našem društvu je i ona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Kroz to iskustvo prošle su glumica Csilla Barath Bastaić (41), koja je prošle godine u lipnju rodila djevojčicu, te voditeljica Nevena Rendeli Vejzović (41) koja je mama tri djevojčice.

- Sjećam se i kako sam plakala u WC-u jednog restorana kada nam je prijateljica rekla da je trudna i da se udaje krajem godine. Nije da nisam bila sretna zbog nje, ali tada sam prvi put iskusila pravu ljubomoru i bijes. Usmjeren uglavnom na sebe, a onda i na cijeli svijet - ispričala je Csilla za novo izdanje Glorije i otkrila kako su njoj i njezinom partneru radijskom voditelju Marku Antonoviću, prijatelji, kada su im otkrili da je Csilla zatrudnjela medicinski potpomognutoj oplodnjom rekli: Pa dobro, nećete to valjda nikome govoriti. Pravite se da je sve išlo prirodno. - Čemu posramljivanje i nametanje osjećaja da nešto s nama, kao i s toliko drugih parova, nije u redu - rekla je Csilla u razgovoru za Gloriju.

O ovoj temi Nevena Rendeli Vejzović je pričala i ranije pa je tako u jednom intervju za Večernji list rekla:

- Ostati trudna za mene je godinama bio pothvat. Različiti su razlozi zašto je to tako, ali najčešće vam nitko ne zna reći zašto baš vi ne možete zatrudnjeti prirodnim putem. Na kraju su moje blizanke začete medicinski potpomognutom oplodnjom. Dan kad sam doznala da sam trudna, bio mi je najsretniji u životu. U meni su se izmjenjivala sreća i nevjerica, bilo me je strah to izgovoriti da se ne bih urekla.

Pričala je i je li osjećala predrasude s ičije strane zbog medicinski potpomognute oplodnje.

- Ako se uzme u obzir da se svaki šesti par danas u Hrvatskoj bori s nekom vrstom neplodnosti, doista ne razumijem tko bi mogao osuđivati želju za roditeljstvom i pomoć koju nam medicina danas pruža. Priče o neostvarivanju želje za roditeljstvom su brojne i tužne svaka na svoj način, a s tim se danas bore brojne moje kolegice, kao i javnosti nepoznate žene. Iz mog iskustva, to je mukotrpan proces iz kojega kao pobjednici izlaze samo najstrpljiviji. Razlozi su razni, ali najčešće vam nitko ne zna reći zašto baš vi ne možete zatrudnjeti prirodnim putem i zašto je baš vama potrebna medicinska pomoć. Ali trudnoća se ne događa, a godine prolaze - rekla je u intervju za Story.

