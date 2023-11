Glumica iz 'Kumova' otkrila: Stariji kolega je nasrnuo na mene. Udarila sam ga i pobjegla iz auta

Glumicu Barbaru Vicković (52) gledatelji već tri sezone gledaju u ulozi Anđelke Akrap, supruge načelnika općine Zaglave u seriji "Kumovi", kojom je osvojila naklonost publike koja je pamti i po ulogama u serijama "Na granici", "Kud puklo da puklo", "Sve će biti dobro", "Zabranjena ljubav", "Villa Maria" i brojnim drugim serijama. Snimanje treće sezone "Kumova" koji uživaju veliku gledanost, uskoro će bliži kraju, a Barbara se namjerava odmoriti kada završi sa snimanjem.

- U HNK-u sada nema dramskih predstava, sezona je baleta "Orašar", i zato neću raditi ništa osim svakodnevnih stvari. Kuhat ću, ići na plac, šetati... Imam udomljenog psa koji me je isto jako željan i traži pažnju - ispričala je Vicković u razgovoru za Gloriju. U ovom intervju osvrnula se i na nedavne prosvjede studenata zagrebačke Akademije dramske umjetnosti i njihove optužbe da se na različite načine zlostavljalo studente. Barbara kaže kako pozdravlja tu inicijativu jer je protiv svakog zlostavljanja i otkrila je kako je u ranim 20-ima bila žrtva seksualnog uznemiravanja te je ispričala kako je istukla svog zlostavljača.

- Bila je riječ o jednom starijem kolegi s kojim sam bila bliska jer smo zajedno radili, a k njemu i njegovoj obitelji čak sam dolazila doma. Jednom sam bila kod njih kad je padala kiša, a on je inzistirao da me odveze kući jer nisam imala kišobran. Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mogao zloupotrijebiti moje povjerenje pa sam pristala. No, u jednom trenutku je skrenuo u neku ulicu i nasrnuo na mene. Počela sam vikati i udarati ga. Svašta sam mu izgovorila i na kraju pobjegla iz auta. Nakon toga me više nikad nije uznemiravao, niti pokušavao omesti na mom profesionalnom putu. - otkrila je Barbara.

Glumica iza sebe ima dva braka u kojima je dobila sinove; 25-godišnjeg Franu i Matiju koji ima 12 godina. Za starijeg sina kaže kako je u Londonu završio fiziku i ne voli da ga se spominje u medijima, dok je mlađi drugačiji i voli se eksponirati, ali kaže kako ih gluma ne zanima.

VIDEO Sandra Perković otkrila detalje vjenčanja: 'Možda Edis uzme moje prezime'