Brankica iz 'Ljubav je na selu': 'Nakon smrti supruga izgubila sam 10 kg. Bili smo u braku 25 godina'

U prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu' gledali smo svađu između Mije i Brankice, čiji se odnos sve više pogoršava. Mijo je Brankicu poveo na romantični ručak, a ona je nazdravila za njihovo druženje i prijateljstvo, no još mu je jednom predbacila kako misli da nije posve iskren prema njoj i njihovom odnosu.

''Rekao sam, da si malo mlađa... Jer bih želio imati još jednog sina'', kazao je Mijo, dodavši da Brankica stalno potencira neke nesporazume, ''Bit ćemo prijatelji i OK. Ako ti je to bila namjera i želja... Uspjela si''. ''Tražim da se ponašaš kao muškarac od 58 godina, a ne kao balavac. Gospodična mi se javila'', kazala je Brankica kako je vidjela slike Mije s drugom, ''I ti si rekao da si u vezi''.

''Nisam rekao, ne želim se svađati ni s kim'', poručio joj je. ''Jesi li rekao da želiš dijete s njom? Jesi li rekao da dolazi vikendom?'', napadala ga je Brankica.

''Rekao sam da ta mala postoji, da se zagrijala... Razlika je u godinama'', kazao je, ''Mislio sam da je Brankica starija, iskusnija, ali očito smo različiti karakteri''. 'Isprovocirala si me, imaš prijatelja i to je to'', poručio joj je.

VEZANI ČLANCI:

Sada je Brankica za RTL.hr ispričala ponešto o svom životu.

"Poslije osnovne škole sam išla u trgovačku školu. U biti nisam to voljela, ali me tata nagovorio. 'Ajde, trgovac, trgovac. To ti neće propasti'. Ja sam završila trgovačku, ali stvarno nisam nijedan dan radila taj posao. Ja sam se mlada s 21 godinu zaposlila u bolnici. Ja sam uvijek osjećala da volim pomagati ljudima i zaposlila sam se u bolnici kao servirka na odjelu i onda su vidjeli da imam veliku empatiju prema ljudima. Ja sam sestrama pomagala i onda mi je jedna od njih predložila da završim tečaj. Ja sam to završila i radila i danas radim taj posao. Ne više u bolnici, radim za sebe. I stvarno me ispunjava taj posao", rekla je i dodala da joj je žao što nije išla u medicinsku školi no već se udala i imala je dvoje djece. Otkrila koja ju je situacija jako obilježila.

"Smrt mog supruga. Znači, on se meni naglo razbolio. U sedmom mjesecu smo doznali da je bolestan, u desetom je umro. Mislila sam: 'Bože moj ako je on mogao umrijeti'. Mislim, bio je zdrav, pucao je od zdravlja. Poslije njegove smrti sam rekla: 'Sad ćeš Branka živjeti dan za danom. Nemoj ništa planirati'. Mi smo imali tolike planove. Sad sam ja naslijedila staru kuću od roditelja koju je trebalo sređivati. Jesmo nešto uspjeli. Kad je on umro, to je sve stalo, naravno. Rekla sam si: 'Ti ćeš sad živjeti dan za danom. Nema planova. Budi vesela, vedra. Pomogni ljudima koliko možeš i to je to'. Tako sam se izvukla. I danas tako živim", kazala je i dodala da su imali super brak, a da je nakon njegove smrti smršavjela 10 kilograma, te da je posjećivala psihijatricu.

VIDEO Vitasović rastužio fanove: 'Idem sa suprugom izvan države. Pun mi je klinac mikrofona i pijanih ljudi'