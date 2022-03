Glumica iz domaćih serija opisala kako je bilo na porođaju: 'Sve bih opet ponovila'

Glumica Bojana Ordinačev (41) koju znamo po ulogama u domaćim serijama "Zakon ljubavi" i "Ne daj se, Nina" prije nepunih šest mjeseci rodila je svoje prvo dijete, a vijest o tome podijelila je na društvenim mrežama.

- Moj porođaj bio je predviđen za 38. tjedan carskim rezom, međutim moja beba je požurila i došla na svijet u 36. tjednu (i 5 dana) potpuno prirodnim putem. Porodila me je upravo Slađana Drmihajlović. Nisam bila psihički pripremljena da će se to dogoditi na taj način, ali njenom podrškom i toplinom svih prisutnih porodila sam se za 20 minuta (ekipo, sorry još jednom što sam jako vikala). Hvala vam što ste učinili da svoj porođaj pamtim kao uvjerljivo najljepše iskustvo i kada bi bilo opet voljela bih da bude isto tako kao prvi put. Žene, sigurna sam da znate o čemu pričam i koliko je vazno osjećati se sigurno u tim trenucima - napisala je Bojana.

Glumica je s partnerom u vezi više od devet godina, ali svoj privatan život maksimalno skriva.

- Ne mislim da se tu nešto specijalno ima za reći. Sasvim sam normalna djevojka s normalnim dečkom i mislim da smo kao svaki drugi par. Sigurno sam i na tom polju napredovala u odnosu na početak. Staloženija sam, smirenija, razumnija, tolerantnija. Uživam u tome što sam sama savladala svoj karakter, a ne netko drugi. S dečkom pored partnerskog odnosa njegujem i prijateljski. Jedno drugom zaista smo obitelj. Imamo i slične interese - ispričala je za Story.rs.

