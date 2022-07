Glumica doživjela neugodnost u Zadru: 'Šanker mi je viknuo 'Obuci grudnjak', bezobrazluk i zadrtost'

Glumica, Tiktokerica i influencerica Tena Sakar Vukić (35) na društvenim mrežama požalila se na neugodnu situaciju koju je doživjela u jednom ugostiteljskom objektu u Zadru. Tena, koju mnogi pamte i po ulozi u seriji 'Zabranjena ljubav', susrela se s neočekivanim komentarom jednog konobara, a cijelu situaciju dodatno je pojasnila na svom Instagramu.

- Jučer sam doživjela jako neugodno iskustvo u pizzeriji Šime u Zadru u koju idemo već 25 godina. Dok sam išla sa kćeri prema WC-u jedan od zaposlenika u šanku (misleći da sam strankinja) viknuo je: "Obuci grudnjak" - započela je Tena.

- Na sebi sam imala traper suknju i top iz Zare, ništa degutantno. Prvo sam pomislila da sam krivo čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare tko je to viknuo i da li je to upućeno meni - nastavila je influencerica.

- Na što su se konobari malo iznenadili i počeli govoriti: Nisam ja..., zamolila sam jednog konobara da pozove vlasnika, što je on i učinio. Gospodin Šime je bio ljubazan kao uvijek i ispričao se. Jedan od zaposlenika u šanku ili kuhinji je rekao onda: 'Možda sam ja viknuo slučajno, ne znam točno" - navodi dalje Tena koja je upozorila i šire aspekte situacije u kojoj se našla.

Foto: Instagram - Ako malo šire pogledamo ovu situaciju, iz jedne rečenice puno toga možemo vidjeti.... seksizam, bezobrazluk, šovinizam, nepoštivanje gosta, zadrtost, manjak odgoja, bontona, obrazovanja, problem hrvatskog turizma, preopterećenost poslom, manjak ugostiteljskog kadra, iscrpljenost, nervoza djelatnika, no prije svega nepoštivanje žene u hrvatskom društvu. I ovo nije izoliran slučaj nažalost - poručila je Tena te dodala da unatoč neugodnom iskustvu i dalje voli Zadar, ali da su se nakon svega pokupili iz pizzerije.

Nešto kasnije objavila je i video 'spornog' topa iz Zare koji je nosila na sebi, a potom se u istom outfitu pojavila u jednom restoranu u Novom Vinodolskom gdje nitko nije imao primjedbu na račun njezine odjevne kombinacije.

Foto: Instagram

