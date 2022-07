Otkriveno što se događa s biznisom Indire Levak i zbog čega već dvije godine nije otvoren njezin beach bar

Pjevačica Indira Levak (48) trenutno radi punom parom, a kad nije na bini posvećena je privatnom biznisu. Prije četiri godine sa suprugom Mirom uredila je pet modernih apartmana u Fažani te ih opremila namještajem koji nastaje u njihovoj obiteljskoj proizvodnji, a potom je najavila i otvorenje beach bara Colonia u Istri. Beach bar nalazi se na plaži Martulina u Peroju, a veliko otvorenje na svom je Instagramu Indira najavila još prošlo ljeto.

- Gdje je ludi ritam noći to je mjesto za vas!!🥂🥂🎉 Osjeti dašak New Yorka ovo ljeto uz nas... - poručila je Indira u lipnju prošle godine, no njezin beach bar još uvijek nije otvoren.

Što je razlog tome medijima je sada otkrio Željko Prišlin, inače dugogodišnji prijatelj i vjenčani kum Indirinog supruga Miroslava Levaka. Prišlin je kazao da otvorenje najvjerojatnije neće biti niti ove godine, ali od projekta nisu odustali.

- Prošle godine nas je zaustavila pandemija, a ove godine razlog je isključivo vrijeme. Ono nas je stislo sa svih strana pa se nadamo da će Colonia beach bar biti otvoren početkom idućeg ljeta - rekao je Željko za RTL.hr.

O svemu se oglasila i Ines Preindl, Indirina PR menadžerica. - Prošle godine smo krenuli s pripremama, ali zbog pandemije je projekt odgođen. Indiri i Miroslavu je turizam zanimljiv, a trenutačno im je u fokusu dio s apartmanima - dodala je Preindl.

