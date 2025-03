Glumica Buga Marija Šimić posvetila je emotivnu objavu sinu: 'Dvanaest tjedana umora, suza i ljubavi'

Poznata glumica i umjetnička direktorica kazališta Mala Scena, Buga Marija Šimić Milošev, raznježila je pratitelje na Instagramu emotivnom objavom posvećenom sinu Maiu Izidoru. Glumica, koja je nedavno rodila sina, podijelila je dirljivu fotografiju na kojoj se vidi kako drži sina. U opisu fotografije, Buga Marija opisuje prvih 12 tjedana majčinstva, ispunjenih ljubavlju, hrabrošću, umorom, ali i učenjem. "12 tjedana ljubavi. 12 tjedana hrabrosti. 12 tjedana umora. 12 tjedana čuđenja," napisala je, između ostalog. Istaknula je kako više uči ona od sina, nego on od nje i njezina supruga Mateja Miloševa.

Buga, inače kći poznatih glumaca Vitomire Lončar i Ivice Šimića, u prosincu 2024. godine rodila je sina Maia Izidora. U objavi ne skriva ni teške trenutke, ali naglašava da su i oni lijepi. Spominje "suze, više lijepih nego teških", kao i "nošenja i spavanja u svim mogućim pozama". Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari su prepuni čestitki i lijepih želja. "Sretno, "Srećicaaaa", "Mišu mali, dušo mala, sunce jedno predivni ste.", samo su neki od komentara podrške.

Glumica Buga Marija Šimić Milošev 18. prosinca rodila je sina kojem su ona i suprug dali ime Mai. Nakon poroda na Instagramu je Buga napisala kako je priča o njezinom porodu ep, a sada je u novoj objavi otkrila kako je rodila carskim rezom i podijelila je s kakvim se osjećajima nosi nakon tog iskustva. - 'Super mi je taj tvoj ožiljak, ja to vidim kao da ćeš zauvijek imati podsjetnik koliko si bila j*bena taj dan'. Rekao mi je muž nakon što sam nesigurna izašla iz kupaonice nakon prvog direktnog susreta sa svojim ožiljkom od carskog reza. Šokirao me tom izjavom. Jer to nije ono što sam ja vidjela pogledavši se prvi put cijela u ogledalo. Dio je mene bio u miru'. Znala sam da je to bila dobra odluka, nisam bila isforsirana na to, nije mi bila trauma, tijelo je prošlo veliki dio poroda prije i to sam dobila priliku iskusiti. Zahvalna sam na mogućnosti carskog da se nismo oboje patili i tko zna kako bi cijela stvar završila uopće obzirom na to kako je porod tekao. Ali dio mene vidio je nešto drugo - napisala je u objavi. Pisala je u nastavku o tome kako se osjećala nakon poroda carskim rezom.

- Vidjela sam peh koji je do tog ožiljka doveo. Vidjela sam osjećaj 'nedovršenog posla' koji me pratio od jutra nakon, kad sam shvatila što se sve dogodilo. Vidjela sam propušteno iskustvo koji možda sad nikada neću imati. Vidjela sam sve ono što ni Mai ni ja nismo dobili jer porod nije završio 'prirodno'. Vidjela sam blago žaljenje u očima drugih kad bih rekla da sam rodila carskim rezom. I vidjela sam tijelo koje će sada zauvijek izgledati drugačije. Kojem će trebati puno duže da zacijeli. Koje je dobilo niz ograničenja i opreza na svoje postojanje - piše Buga i otkrila kako joj je prvih par dana u rodilištu bilo teško dodirnuti svoj trbuh.