VIDEO Zaručio se najstariji sin Donalda Trumpa! Iz prethodnog braka s bivšom manekenkom ima petero djece

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se njegov najstariji sin, Donald Trump Junior, zaručio s Bettinom Anderson, pripadnicom visokog društva Palm Beacha, izvijestio je New York Times kasno u ponedjeljak. Prema novinama, Trump je to objavio na blagdanskoj zabavi u Bijeloj kući. Reuters nije zasad uspio kontaktirati predstavnika Donalda Trumpa Jr.

Ubrzo se na X-u pojavila snimka predsjednika SAD-a kako objavljuje sretne vijesti za obitelj Trump. - Vrlo se dobro slažu i upravo preko mene objavljuju da će se vjenčati - poručio je Donald i pozvao par na pozornicu u Bijeloj kući, a Junior je zatim zahvalio zaručnici što je na prosidbu odgovorila potvrdno. Naposljetku se oglasila i sama Bettina: - Gospodine predsjedniče, veliko hvala što ste ugostili ovu nevjerojatnu zabavu. Iza mene je nezaboravan tjedan i udajem se za ljubav mog života. Najsretnija sam djevojka na svijetu - izjavila je Anderson.

Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen. Prethodno je bio u braku s Vanessom, bivšom manekenkom i glumicom, 12 godina, a par ima petero djece. Vanessa je podnijela zahtjev za razvod 2018. Kasnije se zaručio s Kimberly Guilfoyle, američkom televizijskom voditeljicom. Mediji izvještavaju da su Trump Jr. i Anderson u vezi oko godinu dana.

