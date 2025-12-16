Naši Portali
Uoči koncerta

FOTO Ovo nitko nije očekivao! Kolege i prijatelji iznenadili Urbana...

VL
16.12.2025.
u 12:28

Sinoć je Arenom Zagreb odjekivao smijeh kada su kolege glazbenici i prijatelji iznenadili Urbana&4 dolaskom na probu uoči večerašnjeg davno rasprodanog koncerta

Kako to već biva u praznoj dvorani čuli su se zvuci bubnja, uštimavanje gitara i gudača, kamermani su birali kadrove, a jedna je posebna kamera tražila svoje mjesto. Gdje ga je pronašla otkrit će publika na večerašnjem koncertu. A taj koncert, baš kao i proba za njega, neće biti obični. Jer proba je bila sve samo ne uobičajena. Podršku prijatelju i glazbeniku i njegovom bandu u ovo blagdansko vrijeme došli su dati: Vanna, Mia Dimšić, Prljavo kazalište, Gibonni, Nikša Bratoš, Martin Kosovec, Petar Brkljačić, Marija Mirković, Ana Širić i brojni glazbeni suradnici i prijatelji. U nekom trenutku učinilo se da je Arena mjesto božićnog partyja jer uz podršku Urbanu i ekipi, ovo je bila i jedinstvena prilika da si svi međusobno čestitaju Božić i godinu koja je pred nama. 

VEZANI ČLANCI


Neke od kolega koji su bili na probi podijelit će pozornicu i večeras s Urbanom&4 i, kako poručuju, napraviti najbolji ulaz u blagdanske tjedne koji su pred nama. Urbanovi su koncerti uvijek izvrsna razmjena emocija s publikom koja je već tjednima unaprijed razgrabila sve ulaznice pa su organizatori osiguravali i neka dodatna mjesta na tribinama kako bi svi koji žele uživati u Urbanu&4, gudačkom kvartetu i prijateljima to i mogli učiniti. 

Glavni osumnjičeni za ubojstvo slavnog redatelja njegov je sin! Bivši beskućnik godinama se borio s ovisnošću
Ključne riječi
showbiz Arena Zagreb koncert Urban&4

