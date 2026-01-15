Naši Portali
lijepe vijesti

FOTO Thompson najavio novi koncert! Evo gdje će ga održati i kada kreće prodaja ulaznica

Marko Perković Thompson - Slunj
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 14:24

Thompson je objavio da će u Rijeci održati i drugi koncert

Glazbenik Marko Perković Thompson svoje je obožavatelje obradovao novom viješću. Naime, Thompson je objavio da će u Rijeci održati i drugi koncert. 

- Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa publike i rekordne rasprodaje ulaznica za koncert u Rijeci 6. veljače, koji je rasprodan u svega 27 minuta, s velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert, zakazan za 7. veljače. Prodaja ulaznica započinje danas u 15:00 sati putem platforme Entrio - poručio je na Facebooku. Koncert će se održati u riječkoj Dvorani mladost u subotu s početkom u 20 sati. 

Podsjetimo, glazbenik je trenutačno da dvoranskoj turneji, a svoje posljednje koncerte održao je u Poreču i to prošlog vikenda - 10. i 11. siječnja. 

Marko Perković Thompson svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo je 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima. Krajem prosinca nastupio je i u zagrebačkoj Areni.

