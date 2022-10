Glumac iz 'Prijatelja' uništio je svoj život nakon serije, a sada otkriva: 'Na odvikavanje sam potrošio 69 mil. kn'

Američki glumac Matthew Perry (53), najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u hit seriji 'Prijatelji', svoju životnu priču pretočio je u memoare pod nazivom 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' u kojima je bez imalo zadrške progovorio o teškoj borbi s ovisnosti o alkoholu i drogama.

Knjiga bi trebala biti na tržištu 1. studenog, a uoči samog izlaska otkriveni su neki dijelovi knjige koji su šokirali mnogobrojne fanove omiljenog Chandlera, između ostalog, i dio kojim glumac opisuje da mu je zbog prekomjerne upotrebe narkotika život doslovno visio o niti.

Ovaj 53-godišnjak u najavi za intervju s Diane Sawyer iznio je još nekoliko detalja o svojem životu.

- Sigurno sam potrošio oko 9 milijuna dolara (gotovo 69 milijuna kn) na odvikavanje - rekao je glumac koji je sada trijezan već 18 mjeseci.

Perry je također naveo kako mu je u borbi s ovisnostima najviše pomogla kolegica iz 'Prijatelja', glumica Jennifer Aniston.

- Ona me najviše puta nazvala. Zahvalan sam joj na tome - rekao je.

Podsjetimo, Perry u svojoj knjizi bez zadrške piše o tamnoj strani slave.

- Htio sam podijeliti svoje iskustvo sad kada sam siguran da ponovno ne prelazim na mračnu stranu. Morao sam pričekati neko vrijeme dok nisam bio posve čist i daleko od dugogodišnjeg alkoholizma i ovisnosti o drogama. A najvažnije od svega je da sam bio prilično siguran da će moja priča pomoći ljudima - kazao je strane medije Perry koji je svoje memoare započeo šokantnim priznanjem da je prije pet godina skoro preminuo.

Tada je javno obznanio da pati od gastrointestinalne perforacije, ali ne i da je do puknuća debelog crijeva došlo zbog prekomjerne uporabe droga. Dva tjedna bio je u komi i pet mjeseci u bolnici, a nakon što je pušten na kućnu njegu još je devet mjeseci morao koristiti vrećicu za kolostomiju. - Liječnici su mojoj obitelji rekli da imam 2 posto šanse za život. Stavili su me na uređaj koji se zove ECMO stroj, koji obavlja disanje za srce i pluća. Nitko to ne preživi - otkrio je Perry.

U knjizi se prisjetio i svojih početaka i uloge u 'Prijateljima'. Bile su mu tada 24 godine, a njegova ovisnost o alkoholu tek je počela izlaziti na površinu.

- Mogao sam to podnijeti, na neki način. Ali kad sam napunio 34 godine, nije mi bilo lako nositi se s time. Ali bilo je godina u kojima sam bio trijezan. Deveta sezona je bila u godini u kojoj sam bio trijezan cijelo vrijeme. I pogodite koja je sezona bila nominirana za najboljeg glumca? Pomislio sam tad:, 'To bi mi trebalo nešto govoriti - piše glumac u knjizi u kojoj, između ostalog, otkriva i da je u jednom trenutku uzimao čak 55 tableta Vicodina i drastično izgubio na kilaži. Imao je samo 58 kilograma. Svoje stanje pokušavao je sakriti od kolega i prijatelja, no dramatične promjene u njegovom izgledu jasno su davale do znanja da su ga ovisnosti dovele do dna. - Nisam znao kako prestati. Da je policija došla do moje kuće i rekla: 'Ako večeras piješ, odvest ćemo te u zatvor', počeo bih se pakirati. Ne bih mogao prestati jer ta bolest ovisnosti je progresivna. Dakle postaje sve gore i gore kako stariš - priznao je Matthew. Stručnu pomoć odlučio je potražiti u više navrata, a sam je kazao i da je na rehabilitaciji do sada bio 15 puta.- Trenutno sam prilično zdrav. Zahvalan sam što sam živ, to je sigurno. I to mi daje mogućnost da učinim bilo što - rekao je Perry pa dodao da je i njemu samom bilo pomalo zastrašujuće ispričati sve svoje tajne u knjizi.

- U knjizi kažem da bi, kad bih umro, to šokiralo ljude, ali nikoga ne bi iznenadilo. I to je vrlo zastrašujuća stvar s kojom živite. Stoga se nadam da će se ljudi poistovjetiti s tim i znati da ova bolest napada sve. Nije važno jeste li uspješni ili ne, to ovu bolesti nije briga - iskreno će Matthew. Za kraj je otkrio i da unatoč tome što je knjiga poprilično surova i mračna na kraju ipak budi nadu da je izlječenje moguće. - Ono čime sam najviše iznenađen je moja snaga i način na koji se mogu oporaviti od svih ovih mučenja i grozota. Koliko god knjiga bila mračna, to je nekako i priča s nadom. Zato jer sam i dalje tu - zaključio je glumac koji svojom knjigom nastoji pomoći osobama koje su u sličnoj situaciji.

