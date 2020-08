Glazbena diva snimila novi spot i otkrila kako se bori s aktualnom situacijom

Dok se brojni glazbenici ovih dana uglavnom odmaraju ili bave statusima na Facebooku, glazbena diva Tereza Kesovija (81) odlučila je prilagoditi se novim okolnostima i raditi maksimalno koliko može. Umjesto da puni koncertne dvorane, nakon pet godina stanke odlučila je snimiti videospot.

Mali film

Naime, poznato je da njezine skladbe uvijek nađu put do publike bez obzira na to imaju li video ili ne, no kada Dubrovkinja odluči snimati – onda se spot pretvori u mali film. Tako je bilo i proteklih dana kada je Katja Restović preuzela režiranje glazbenog uratka za skladbu “Ima te” autora Aljoše Šerića i aranžera Gorana Kovačića, koja je nedavno izašla pod etiketom Dallas Recordsa.

Snimalo se na atraktivnim lokacijama u Istri, a jedna od naših najvećih pjevačica dokazala je da i dalje ima jako puno energije i da svaki izazov koji ekipa pred nju postavi, može odraditi bez problema. Naime, svi koji su ikada radili s Terezom znaju da je riječ o velikoj profesionalki, no stajati po najgorem suncu na rubu Limskog kanala ili tri sata sjediti u vrelom kabrioletu kako bi se snimili kadrovi vožnje, nikome od ekipe nije bilo jednostavno. Vrelo istarsko sunce peklo ih je od ranog jutra, no to ni na koji način nije utjecalo na dinamiku ili plan rada.

– Ipak mi je treći dan snimanja na litici bio najteži – iskreno je kazala Tereza i nastavila: – Bio je to pravi spoj ljepote i strahote, ali uspjela sam pronaći čvrsto uporište dok me snimatelj Josip snimao. U jednom trenutku je oko mene kružio i dronom, a ja sam raskrilila ruke i pjevala punim glasom. Redateljica je, naime, htjela da cijelo vrijeme snimanja zapravo pjevam uz matricu, a ne da samo otvaram usta i mrmljam. Odlična odluka za vjerodostojnost spota, ali nimalo lako u onim uvjetima, Srećom, sve smo odradili točno onako kako smo zamislili. Moram priznati da je to snimanje za mene uistinu posebno – odala je govoreći kako ni u jednom trenutku nije osjetila umor. Adrenalin i želja da naprave odličan proizvod bili su jači.

Poštuje upute

Štoviše, kazala nam je kako je upravo ona nazvala redateljicu Katju Restović i predložila joj snimanje spota. Unaprijed je znala da će biti zahtjevno jer će Katja dati sve od sebe. Snimalo se na lokacijama rijeke Mirne i Motovuna te Limskog kanala, dok su portreti snimani u porečkom kazalištu i u BO hotelu Palazzo Poreč.

– Onako kako ja poznam Katju, ne poznaju je mnogi, znam njezinu dušu, znam tu njezinu veselo-divnu energiju, njezino znanje. Odmah sam znala kako želim da baš ona režira spot. Zato što sam željela da to bude filmić od četiri minute koji će lijepo oblikovati pjesmu koja me na prvu oduševila. Kada je Katja čula pjesmu, kazala mi je: “Tek sad sam sigurna da ovo moramo napraviti” – kaže Tereza kojoj je ovo prvi put da je snimala spot u Istri.

Nove nastupe zasad ne planira jer poštuje upute i mjere koje su izdali epidemiolozi, smatra kako bismo se morali brinuti za zdravlje. Ona je ionako navikla samo na ogromne dvorane pa će pričekati bolja vremena.

– Ne mogu reći da i mene ne pogađa ova situacija, no ne mogu ništa promijeniti pa se neću uzrujavati. Nadam se da će se nešto uskoro promijeniti i da ćemo se ponovno družiti s publikom.