Klapa Cambi obilježila jubilej u Lisinskom. Najnagrađivanija hrvatska klapa oduševila Zagreb!

"Ovaj koncert pamtit ćemo zauvijek! Četrdeset godina zajedničkog puta stalo je u jednu večer, u jednu dvoranu i u svaki pljesak koji smo sinoć čuli. Trenutak koji ćemo trajno nositi sa sobom dogodio se na izvedbi 'Sad kada došla si'. Kada se cijela dvorana podigla na noge i zapjevala s nama, osjetili smo nešto što se ne može opisati, samo doživjeti", poručili su iz klape Cambi o sinoćnjem koncertu koji je spojio emociju, tradiciju i njihovu impozantnu izvedbenu snagu. Bilo je to slavlje koje je objedinilo 40 godina rada u jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri. Koncert je otvoren intimnim a cappella blokom, u kojem su se istaknule "Izresla ruža rumena", "Lipa moja", "Cesarica" i "Još ovaj put". Klapa je nastavila uz klavir i gitare u emotivnim izvedbama pjesama "Moje izgubljeno blago", "Trag u beskraju" i "Moj lipi anđele", nakon čega je ulazak benda donio novu razinu energije.

Publika je s klapom glasno pjevala hitove "Kriva karta", "Od zipke do križa", "Sad kada došla si", , "Popucale rebatine", "Neprolazna", "Dugo nije pala kiša"... "Kad do doživiš, vidiš koliko naša glazba živi kroz publiku. U tim trenutcima shvatiš da se sve isplatilo, stvarno hvala svima koji su došli!", dodaju iz klape. Hrvoje Lozančić je u ime klape otkrio da im je Cambi donio puno toga lijepog, ali i puno odricanja. Najteže im je padalo to što u nekim trenutcima nisu mogli biti uz svoju djecu. Njima su posvetili izvedbu pjesme "Sunce na rukama". Dovesti Dalmaciju u srce Zagreba Cambiju je pomogao Dalmatino čije su izvedbe nagrađene glasnim pljeskom, a prisutne je bez teksta ostavio i gost iznenađenja - legendarni Željko Bebek, čiji je prepoznatljivi glas ispunio dvoranu već na uvodne taktove "Žute ruže" koja je u izvedbi s klapom dobila neodoljiv, topao prizvuk. Energične najave vodio je Frano Ridjan, držeći ritam večeri i publiku u stalnom iščekivanju.

Klapa je primila vrijedno priznanje Multi-platinum award Hrvatske diskografske udruge, koje im je uručio direktor udruge Mladen Milić. U uslijedila je i Scardonina nagrada za uspješnu suradnju, koju im je predao Branko Paić koji se prisjetio važnih trenutaka karijere klape - rasprodanog koncerta na stadionu Poljud 2011. godine, turneje po Americi i Kanadi te niza nagrada kojima je ova klapa ispisala povijest. To su uspjeli i sinoćnjim koncertom. Nakon što su završne izvedbe podigle publiku na noge, uslijedio je gromoglasni poziv na bis. Cambi se vratio na pozornicu i koncert zaključio pjesmom "Zovu me doma". Slavljenička godina, kako su najavili, tek počinje. Publiku očekuju brojna iznenađenja, nova glazbena izdanja i posebni projekti kojima će obilježiti četiri desetljeća rada - godina u kojoj će, poručuju, publici željeti vratiti barem dio ljubavi koju su primili svih ovih godina.