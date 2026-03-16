Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večer za pamćenje

Klapa Cambi obilježila jubilej u Lisinskom. Najnagrađivanija hrvatska klapa oduševila Zagreb!

Foto: Promo
1/6
16.03.2026.
u 14:16

"Ovaj koncert pamtit ćemo zauvijek! Četrdeset godina zajedničkog puta stalo je u jednu večer, u jednu dvoranu i u svaki pljesak koji smo sinoć čuli. Trenutak koji ćemo trajno nositi sa sobom dogodio se na izvedbi 'Sad kada došla si'. Kada se cijela dvorana podigla na noge i zapjevala s nama, osjetili smo nešto što se ne može opisati, samo doživjeti", poručili su iz klape Cambi o sinoćnjem koncertu koji je spojio emociju, tradiciju i njihovu impozantnu izvedbenu snagu. Bilo je to slavlje koje je objedinilo 40 godina rada u jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri. Koncert je otvoren intimnim a cappella blokom, u kojem su se istaknule "Izresla ruža rumena", "Lipa moja", "Cesarica" i "Još ovaj put". Klapa je nastavila uz klavir i gitare u emotivnim izvedbama pjesama "Moje izgubljeno blago", "Trag u beskraju" i "Moj lipi anđele", nakon čega je ulazak benda donio novu razinu energije. 

Publika je s klapom glasno pjevala hitove "Kriva karta", "Od zipke do križa", "Sad kada došla si", , "Popucale rebatine", "Neprolazna", "Dugo nije pala kiša"... "Kad do doživiš, vidiš koliko naša glazba živi kroz publiku. U tim trenutcima shvatiš da se sve isplatilo, stvarno hvala svima koji su došli!", dodaju iz klape. Hrvoje Lozančić je u ime klape otkrio da im je Cambi donio puno toga lijepog, ali i puno odricanja. Najteže im je padalo to što u nekim trenutcima nisu mogli biti uz svoju djecu. Njima su posvetili izvedbu pjesme "Sunce na rukama". Dovesti Dalmaciju u srce Zagreba Cambiju je pomogao Dalmatino čije su izvedbe nagrađene glasnim pljeskom, a prisutne je bez teksta ostavio i gost iznenađenja - legendarni Željko Bebek, čiji je prepoznatljivi glas ispunio dvoranu već na uvodne taktove "Žute ruže" koja je u izvedbi s klapom dobila neodoljiv, topao prizvuk. Energične najave vodio je Frano Ridjan, držeći ritam večeri i publiku u stalnom iščekivanju.

VEZANI ČLANCI

Klapa je primila vrijedno priznanje Multi-platinum award Hrvatske diskografske udruge, koje im je uručio direktor udruge Mladen Milić. U uslijedila je i Scardonina nagrada za uspješnu suradnju, koju im je predao Branko Paić koji se prisjetio važnih trenutaka karijere klape - rasprodanog koncerta na stadionu Poljud 2011. godine, turneje po Americi i Kanadi te niza nagrada kojima je ova klapa ispisala povijest. To su uspjeli i sinoćnjim koncertom. Nakon što su završne izvedbe podigle publiku na noge, uslijedio je gromoglasni poziv na bis. Cambi se vratio na pozornicu i koncert zaključio pjesmom "Zovu me doma". Slavljenička godina, kako su najavili, tek počinje. Publiku očekuju brojna iznenađenja, nova glazbena izdanja i posebni projekti kojima će obilježiti četiri desetljeća rada - godina u kojoj će, poručuju, publici željeti vratiti barem dio ljubavi koju su primili svih ovih godina.

Ključne riječi
showbiz koncert Lisinski klapa Cambi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!