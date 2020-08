Severina svečano obilježila izlazak iz samoizolacije: 'Pozdrav s druge strane'

Severina Kojić konačno je izašla iz samoizolacije, a taj trenutak svečano je obilježila i na svom Instagramu. - Pozdrav s druge strane. Sretan izlazak iz (samo)izolacije svima koji slave! - napisala je pjevačica u opisu fotografije kojom je obilježila novo/staro poglavlje svog života. - Živi, pleši, sijaj - poručili su joj pratitelji ispod objave na kojoj pozira dugom crvenom kombinezonu i Gucci sandalama ispred plavih vrata.

Podsjetimo, Severina je prije točno dva tjedna javnosti obznanila da ima koronavirus, a otkrila je i da je na testiranju bio njezin sin Aleksandar čiji je nalaz bio negativan.

Foto: Instagram

- Premda nemam nikakve simptome, dobila sam potvrdu da sam pozitivna na COVID 19, dok je test moga sina negativan. Odmah jutros, nakon kontakta s epidemiologom, poduzela sam sve mjere, promptno izvijestila oca djeteta te u dogovoru s ocem predala ga dva dana prije određenog termina, da samoizolaciju provede s njim, bez obzira na negativan test - poručila je tada između ostalog Severina.

Severina je virus preboljela bez problema, a vrijeme u izolaciji kratila je spremanjem, čitanjem, gledanjem serija i plesanjem zbog čega se ispričala i susjedima.

- Tako volim plesati da se ispričavam susjedima na ponekad preglasnoj glazbi. Klubovi su zatvoreni nakon ponoći. Poštujmo to! Ali to vas ne sprječava (kao i mene) da ne zaplešemo gdje god sad bili… Brad Pitt poludi… P.S. voli vas vaša Seve odavde do Tokija i natrag - napisala je Severina koja sada konačno može zaplesati i vani, naravno uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka.