Gibonni otkrio gdje je i zašto prestao biti heavy-metalac

Zlatan Stipišić Gibonni jedan je od najomiljenijih i najuspješnijih hrvatskih glazbenika, a poznato je da je prije kantautorske karijere bio pjevač u heavy metal grupi Osmi putnik. Gibonni je na koncertu u srpskom Valjevu otkrio kako je upravo tamo odlučio napustiti Osmi putnik.

- Godine 1988. ovdje sam svirao s mojim tadašnjim bendom Osmi putnik. Nakon treće pjesme sam jednostavno osjetio da to više nije to, da to više nije moj bend u kojem se osjećam dobro i tako je i bilo - to je bio moj posljednji koncert s njima. Na taj način Valjevo je postalo važna stanica ka mom daljnjem životu i karijeri, i evo me sad ovdje ponovno, poslije trideset godina - rekao je Gibonni, piše Kurir.

Inače, Gibonni je u Valjevu nastupio na Jazz festivalu, a u pratnji Matije Dedića na klaviru izveo je svoje najpoznatije hitove u jazz aranžmanima. Iz Gibinog tima jučer je najavljeno kako će održati veliki koncert na prekrasnoj Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku 23. lipnja.