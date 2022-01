Georgina Rodriguez otkrila detalje iz privatnog života: Živi u 'zlatnom kavezu', a jede kada Ronalda nema kod kuće

Na Netflix uskoro stiže dugo očekivana dokumentarna serija 'Soy Georgina' koji će pratiti život Georgine Rodriguez (27), djevojke nogometaša Cristiana Ronalda (36).

Zanosnoj Georgini život se promijenio preko noći, a od 'djevojke iz susjedstva' postala je jedna od najpoznatijih žena na svijetu zahvaljujući jednom susretu s Ronaldom u Guccijevom butiku gdje je radila kao prodavačica. Argentinka danas vodi luksuzan život, ispunjen putovanjima, suradnjama s brendovima i snimanjima, a uskoro će detalje o privatnom životu i ljubavi s nogometašem podijeliti s javnosti.

-Mnogi znaju moje ime, ali malo ih zna tko sam ja- poručila je Georgina u novoj najavi za seriju koji izlazi 27. siječnja.

U najavi su Georginu opisali kao majku, influencericu i partnericu Cristiana Ronalda koja će predstaviti emotivan i dubok portret njezinog svakodnevnog života, a već su ranije objavljeni detalji serije koja već i prije početka prikazivanja zaintrigirala javnost.

Među ostalim, Georgina je otkrila i kako željno iščekuje vjenčanje s Ronaldom, ali i kakav je kada se kamere ugase.

-Cristiano je odličan otac i suprug, boljeg nisam mogla ni sanjati. Ne kuha, ali nakon svega što radi zaslužuje da ga na stolu dočeka jelo pripremljeno s puno ljubavi. Imamo kuhara, ali ponekad kuham i ja. Kada nije kod kuće priuštim si neka jela koja on ili ne voli ili ne konzumira. Istina je da ponekad pojede pizzu, no to je jednom tjedno nakon čega naporno vježba. Volim ga iznenaditi jelom koje voli, no ipak svi se možemo najesti kada ga nema pa ponekad svi jedva čekamo da ode- ispričala je Georgina, a otkrila je i kako Ronaldo ne mijenja žarulje.

-Imamo jako visoke stropove pa bolje da ne mijenja žarulje. Neka pazi na sebe i posveti se onome što najbolje radi, ja ću se brinuti za ostalo. Meni zaista sve ide od ruke, volim se brinuti o kući i obitelji.

Georgina bi u budućnosti trebala uzeti Ronaldovo prezime, a mnogi su nakon nove najave komentirali da njezin život nalikuje onom u zlatnom kavezu.

Još je ranije otkrila i kako bi se voljela udati za nogometaša, no kako kaže, to ne ovisi o njoj. - To ne ovisi o meni... Daj Bože- otkrila je Georgina prijateljima koju su ju ispitivali hoće li se napokon udati za Cristiana, no prema pisanju Španjolskih medija važnu ulogu u toj priči ima i njegova majka, Dolores Aveiro koja navodno nije oduševljena njegovim odabirom.

Kako navode, Dolores vjeruje da Georgina zapravo ne voli Ronalda već u njemu vidi odličnu zaradu, a sličan stav ima i ostatak njegove obitelji. Spremni su na sve kako se vjenčanje ne bi održalo, no Dolores je pokušala stati na kraj glasinama pa je izjavila kako se ona i Georgina baš lijepo slažu.

Ovo nije prvi puta da se Ronaldova majka uplela u njegov ljubavni život, a upravo je ona presudila vezi s ruskom manekenkom Irinom Shayk (35). Par se upoznao 2010. godine, a prekinuli su nakon 5 godina veze. Iako nikada nije potvrđeno, kružile su glasine da Irina nije bila u dobrim odnosima s Ronaldovom majkom s kojom je on veoma blizak.

