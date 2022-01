Goran Navojec o otkazanom koncertu Rade Šerbedžije: 'Ne treba miješati politiku i umjetnost'

Gost ovotjedne emisije 'Nedjeljom u 2' bio je Goran Navojec (51). U gostima kod urednika i voditelja Aleksandra Stankovića jedan od naših najzaposlenijih glumaca, kojeg trenutno gledamo u HRT-ovoj seriji Mrkomir prvi, ali i tri filma koja trenutno igraju u kinima govorio je o tome može li se živjeti solidno od glumce ili glumci moraju prihvaćati i druge poslove da bi dobro živjeli.

- Za sad su povratne informacije jako dobre, ali tek od danas pa nadalje to kreće. Nekim proizvodima treba ipak neko vrijeme za otvaranje. Seriji uvijek treba dati priliku. Za sad su prve dvije dobre, ali mislim da ono najbolje tek dolazi. Jako je zanimljiv format serije - kazao je Navojec koji trenutno osim u 'Mrkomiru' glumi i u filmovima 'Nebesa', 'Južni vjetar:Ubrzanje' i 'Deset u pola'.

Na samom početku emisije otkrio je i čime bi se bavio da nije glumac. -Da nisam glumac sigurno bi bio političar. Završio bih pravni fakultet koji sam i upisao prije Akademije, vjerojatno bi se i bavio politikom i svojim šarmom i popularnošću dopro do širokih narodnih masa - kazao je Navojec.

Na pitanje koga bi radije glumio, premijera Plenkovića ili predsjednika Milanovića odgovorio je diplomatski.

- Neću dati odgovor na ovo pitanje, ali mislim da gospodin Plenković bi tu bio slojevitiji kad bi se radila njegova uloga, a dramski transparentniji gospodin Milanović što ne znači da bi bilo jednostavno odigrati njegovu ulogu - istaknuo je. Dodao je i da kad bi imao priliku odglumiti premijera ili predsjednika ne bi se libio to odraditi.

- Na neki način sigurno bi bilo lakše odglumiti Milanovića. Kod gospodina Plenkovića trebali bi pronaći neke stvari s nekih drugih ulaza - odgovorio je glumac.

Govoreći o izazovima s kojima se glumci susreću tijekom pandemije kazao je kako je trenutno najteže slobodnim umjetnicima. - Jako su nadrapali kolege koji su slobodni umjetnici i koji su orijentirani na kazalište. Oni su se sudarili s nečime što još nismo vidjeli. Snimanje je nešto drugo, nekako se ipak može uz mjere, testiranje, COVID potvrde...Na snimanju nema publike tako da je to jedna olakotna okolnost - rekao je Navojec.

Otkrio je i da unatoč tome što je jedan od naših najzaposlenijih glumaca i dalje svakodnevno razmišlja o egzistencijalnim problemima. - Svaki dan razmišljaš o računima, kreditima i ostalim stvarima kao drugi ljudi. Borimo se svim oružjima protiv ove zamke kapitalizma u koju smo se uvukli tako da moramo raditi sve - rekao je Navojec. - Danas mi je neugodno reći koliko sam bio plaćen za neke svoje uloge na početku karijere - istaknuo je glumac.

Dotakao se i loše gledanosti domaćih filmova u kinima. - Naši domaći filmovi se bore s naslovima poput Rangersa, Spidermana, Titanica... Ti si s njima zajedno na blagajni, isto košta karta i što ćeš ti odabrati. Druga stvar, to su projekti koji su promovirani, a mi to u našim budžetima nemamo -naglasio je Navojec.

Tijekom gostovanja osvrnuo se i na nedavno otkazan koncert Rade Šerbedžije u Vinkovcima. - Mislim da tu ne postoji ništa sporno kad se radi o koncertu. Vjerojatno je tu došlo do neke autocenzure nekih ljudi koji su to organizirali. Mislim da se ne treba miješati politiku i umjetnost. Vrlo je zgodno kad se umjetnost bavi politikom, a kad se politika počne baviti umjetnošću to baš nije zgodno - rekao je Navojec. Na upit ima li problem s egom Navojec je bio sasvim iskren.

- Čim sam ovdje u emisiji znači da me pere - kazao je kroz smijeh Navojec i dodao da u današnje vrijeme jako puno režisera i producenata pati od ega.

Govorio je i o svlačenju pred kamerama i otkrio kako mu to nije nimalo ugodno. - Imam problem sa skidanjem. Nisam tip koji se voli svlačiti pred kamerom dok u stvarnom životu obožavam. Čim god imam priliku ja se skinem - kazao je kroz smijeh glumac i dodao da je u svojoj suštini vrlo sramežljiv čovjek.

