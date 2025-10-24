Novo iskušenje: 'Mogu pojesti deset štrukli… ali nama je za dva dana vaga!'

U kampu 'Života na vagi' vlada napetost jer je pred kandidatima novi mali izazov. Mare i Josipa odmah nagađaju da ih čeka iskušenje s hranom. „Moguće da će biti ili zlatna ulaznica ili neki imunitet, ali opet, ima dosta njih koji mogu puno pojesti“, kaže Mare koja dobro zna da svaka odluka ima cijenu: „Svima je cilj ostati ovdje, ali trebamo dobro razmisliti.“ Josipa, pak, sve promatra strateški. „Oni neće nitko jesti jer nema smisla. Dominik ima zlatnu ulaznicu, a oni dvoje i da jedu - koji je smisao? Znači, nema šanse. S obzirom na to da imaju jedan glas više i ako ne iskoristimo bilo što, leti netko od plavih.“ Kako bi dodatno odmjerile situaciju, odlučuju razgovarati s Antom, no Mare nije previše optimistična. „Ante baš i ne igra za plavi tim, ništa dogovori, on jednostavno igra za sebe“, objašnjava.

„Danas ćete imati priliku kušati prave zagorske štrukle, a kako bismo zadovoljili sva nepca, imamo i slanu i slatku verziju“, najavljuje Antonija, a reakcije su šarolike. „Nisam tip štrukli, ja sam više burgera, pizza i janjetine“, smije se Mare. „Štrukle nisam nikada probala. Planiram igrati, ali više - ne igrati“, iskreno kaže Nena. Ulog je ozbiljan - pobjednik može osvojiti prednost na vaganju, a svaka pojedena štrukla donosi 0,2 kilograma prednosti. No svaka slana ima 300 kalorija, a slatka čak 320! A pravila su jasna: štrukla koja nije pojedena do kraja - ne računa se.

„Volim to iskušenje da vidim kako tko razmišlja glavom", priznaje Mare. A dok se svi pripremaju za izazov, Ante zadržava svoj prepoznatljiv stav: „Ničega se ne bojim. Idem kako sam i ušao u ovaj show - bez straha." Josipa otkriva kako postoje pregrade između kandidata da ne mogu vidjeti tko što jede, a Mare, uvijek iskrena, završava s mišlju koja najbolje opisuje dilemu večeri: „Mogu sad, naprimjer, pojesti deset štrukli, ali nama je za dva dana vaga i to nećemo moći izgubiti do kraja." Treneri su za kandidate pripremili i posebna iznenađenja.