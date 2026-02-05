Vitomira Lončar, jedna od naših najsvestranijih umjetnica i intelektualki, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom iz Zagreba. Iako već desetak godina živi u kineskom Xi'anu, gdje radi kao profesorica, svaki njezin posjet Hrvatskoj izazove veliku pažnju. Ovaj put, povod je bio ponovni susret sa starim prijateljima, točnije kolegom Ivicom Zadrom s kojim je, između ostalog snimala i 'Malaviziju' u 90-ima, a fotografije koje je podijelila odišu toplinom i iskrenom srećom.

U opisu objave, Lončar je sažela bit dugogodišnjeg prijateljstva. "I ponovni susret! Godinu dana je prošlo kao da je bilo jučer. Nakon više od pedeset godina druženja tema za razgovor ne nedostaje, ali je ipak najvažnije da samo svi i dalje živi i zdravi", napisala je glumica, ističući ono što s godinama postaje najveći prioritet. Fotografije prikazuju nasmijana lica u opuštenoj atmosferi restorana, svjedočeći o povezanosti koja ne blijedi unatoč vremenu i udaljenosti.

FOTO Sjećate li se 'Malavizije'? Bucka i Ivica pozirali zajedno: 'Više od 50 godina druženja'

Objava je vrlo brzo izazvala lavinu emotivnih reakcija, a mnogi pratitelji prisjetili su se njezine bogate televizijske karijere. Jedan od komentara posebno je istaknuo njezinu ulogu u kultnoj dječjoj emisiji. "Kad ste zajedno vodili emisiju za djecu bilo je to fantastično, uvijek veselo", napisala je jedna pratiteljica, podsjetivši na popularnu "Malaviziju" koja je obilježila djetinjstvo mnogih.

Drugi su se nadovezali s komentarima poput "Nezaboravni" i "Divno Vas vidjet opet skupa!", pokazujući koliko je Vitomira Lončar, zajedno sa svojim kolegama, ostavila dubok trag na domaćoj sceni. Susret starih prijatelja tako je postao i povod za kolektivno prisjećanje na neka ljepša i jednostavnija vremena, a glumica je još jednom pokazala koliko cijeni ljude koji su uz nju desetljećima.

Ovakvi trenuci posebno su značajni s obzirom na to da Vitomira Lončar vodi dinamičan život na drugom kraju svijeta. Od 2016. godine živi u Kini gdje radi kao profesorica na Sveučilištu Xi'an Eurasia, predajući interkulturalnu komunikaciju i upravljanje projektima. Njezin životni zaokret postao je inspiracija mnogima, što dokazuje i uspjeh njezinog projekta "Vrijeme je za promjenu", putem kojeg kao vlogerica i životna trenerica pomaže drugima u ostvarenju osobnih i profesionalnih ciljeva.