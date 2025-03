Gallova kuharska mašta krajnje je konzervativna, on se ne bavi ekshibicijama, nego kuha efikasno, precizno i dobro

Početak tisućljeća bio je, to ćemo kasnije shvatiti, neko dobro vrijeme u hrvatskoj kulturi. Novine su još uvijek izgledale dobro i bogato. Postojali su tjedni prilozi za kulturu, kazališni, likovni i književni kritičari pisali su punom parom, uz novine su objavljivane raskošne i bogate edicije vrlo jeftinih kiosk-knjiga. U početku, bila je to neka španjolska licenca, da bi onda Nino Pavić, gazda u EPH, stvorio nekoliko originalnih edicija i u dva-tri navrata od pisaca naručio nove rukopise. Barem u jednoj od tih prilika piscima je isplatio najveće honorare u suvremenoj hrvatskoj izdavačkoj povijesti. U toj je ediciji, recimo, objavljen moj roman "Srda pjeva, u sumrak, na Duhove". Na sceni, uglavnom kod zavidljivih i neuključenih, kao i među dokonim sveučilišnim uhljebima i ljenjivcima, kiosk edicije izazivale su neviđen bijes.

Bijes i poruge je, s nekih drugih strana, izazivao i svojevrsni preporod pučkog i novinskog uvida u hranu i gastronomiju, za koji su zaslužni bili Davor Butković i Rene Bakalović. Na tom valu počinju se izdavati originalne kuharice, koje često pišu i sastavljaju ljudi koji su postali široko poznati u drugim poslovima i zanimanjima: glumci, pisci, politički novinari, estradne zvijezde... Premda će većinu tih knjiga zasluženo progutati zaborav - a zar drukčije biva s licencnim i prevedenim kuharicama, koje potpisuju slavni? - neke od njih ostat će na sceni i u našim kuhinjama, kuhinjskim policama i ladicama, među najkorisnijim priručnicima za kuhanje i knjigama recepata u povijesti.

Među njima su, možda, najzanimljivije ove dvije knjige rock kritičara, po školi povjesničara umjetnosti, nekad i političkog novinara i kolumnista Zlatka Galla. Profil, koji je u to vrijeme bio među najvećim i najmoćnijim hrvatskim izdavačima, od Galla naručio je komercijalno izdanje, koje će kućnu i intimnu gastronomiju spojiti s dalmatinskom glazbom. Uz obje knjige kupac je dobivao i CD, koji će s godinama, ne samo usljed napretka nauke i tehnike, izgubiti smisao za razliku od knjiga i onog što u njima piše.

Gall je jedan od onih neobično darovitih, istrajnih i marljivih kućnih kuhara. Krivo bi bilo reći kuhara amatere, ili kuharskih hobista, jer u njegovom nastupu i radu, a pogotovu u načinu na koji koncipira svoje recepte, nema ničega amaterskog. Možda je stvar u tome što se Gallovo kuhinjsko umijeće i umjetnost od umijeća profesionalnih kuhara razlikuje po tome što on taj posao radi za sebe i svoje bližnje, dok profesionalci kuhaju za ljude koje ne poznaju i koji su pritom mnogobrojni. Pritom, Gall je genij minimalizma i jednostavnosti, majstor varijacija unutar onog temeljnog, uglavnom siromaškog dijela dalmatinsko-mediteranske kuhinje. On kuha tako da u kuhanje ne ulaže sve svoje slobodno vrijeme, njegovi recepti - ili kuharski scenariji - kratki su, ali krajnje koncentrirani. Unutar njih lako će se snaći i najgori diletant, i najveći antitalent za kuhanje. Gall uglavnom kuha jeftino, unutar onog što zadaju prilike na našim ribljim i zelenim tržnicama, u samoposlugama i kvartovskim dućanima. Njegova kuharska mašta krajnje je konzervativna, on se ne bavi ekshibicijama, nego kuha efikasno, precizno i dobro, i genijalno, možda bolje nego itko u nas, koncipira svoje recepte.

Gall je važan, jer ono što on radi ulazi u tradiciju klasičnih kuharica, koje bi, valjda, trebale biti na policama u svakom domaćinstvu. (Takvi klasici za ovog su pisca i poguziju radovi Dike Marjanović Radice i Alije Lakišića...) Njegov doprinos je, međutim, neprocjenjivo važan zato što aktualizira stvari. Kuhanje je, kao i književnost, jednim svojim dijelom bezvremensko, ali je drugim, jednako važnim dijelom, ukotvljeno upravo u ovom trenutku. Recimo, veliki i važni dio Gallova rada posvećen je srdelama, toj najjeftinijoj i restoranski najprezrenijoj jadranskoj ribi, koja je cijenom dostupna i najgoroj našoj sirotinji. Otkako turizam u Hrvatskoj nije više namijenjen domaćem svijetu, pa već tridesetak godina na kontinentu i u gradovima rastu djeca koja nikad nisu bila na moru, ili nisu ljetovala na moru, srdela je u metafizičkom i u fizičkom smislu jedino njima dostupno more. Toj ribici Zlatko Gall ne samo da je sačuvao dostojanstvo, nego ju je uzdigao do malih kulinarskih remek-djela, dostupnih doista svima. Ne zaboravimo to da dobro kuhanje pored svega drugog čuva ljudsko samopoštovanje. Gall je jedan od najvažnijih čuvara hrvatskog dostojanstva.

