ŽIVOTNA PRIČA

Gabrijela Žalac udala se za srednjoškolsku ljubav i rodila u ranim godinama, muž zbog nje vrijeđao novinare

13.09.2025.
u 18:00

Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac osuđena je na zatvorske kazne zbog niza afera. Njezinu karijeru pratile su kontroverze, a privatni život, koji je započela udajom s 20 godina, također je dospio pod svjetla reflektora.

Gabrijela Žalac, nekadašnja moćna ministrica regionalnog razvoja i EU fondova u Vladi Andreja Plenkovića, ovih dana sklopila je treću nagodbu i dobila drugu zatvorsku kaznu u trajanju od sedam mjeseci. Naime, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) teretio je Žalac da je novcem iz EU fondova plaćala svoje privatne troškove, među kojima su bili i troškovi njenog rođendana. Riječ je o iznosu od 9700 eura koji je bivša ministrica već uplatila u proračun. S obzirom na to da se radi o informacijama od javnog interesa, u fokus je ponovno došla i Gabrijelina životna priča. 

Unatoč turbulentnoj političkoj karijeri, Gabrijela Žalac je privatni život započela vrlo rano. Rođena 1979. godine, za supruga Marija Žalca udala se već s 20 godina, a upoznali su se još u srednjoškolskim danima. Iste godine rodila je i njihovo prvo dijete. Kasnije je rodila još dvoje djece, s 25 i 29 godina. Dok je gradila političku karijeru, koja je zahtijevala čest boravak u Zagrebu, njezina obitelj - suprug Mario i djeca - većinu su vremena provodili u obiteljskoj kući u Vinkovcima. Kao mlada majka, uspjela je diplomirati ekonomiju 2002. godine, a njezin strelovit politički uspon započeo je ulaskom u HDZ 2007. godine.

Njezin suprug, Mario Žalac, vlasnik je automehaničarskog obrta "Žaki" u Vinkovcima i uglavnom se držao podalje od očiju javnosti, sve do uhićenja njegove supruge. Taj je događaj očito bio prevelik šok za njega, pa je svoje emocije iskalio na predstavnicima medija. Vidno potresen i izrevoltiran, Mario Žalac je vrijeđao novinare i snimatelje koji su se okupili ispred njihove obiteljske kuće kako bi izvještavali o uhićenju. Njegov ispad nije prošao nezapaženo, a Hrvatsko novinarsko društvo (HND) odmah je reagiralo i zatražilo reakciju nadležnih institucija zbog neprimjerenog ponašanja i prijetnji.

Podsjetimo, Žalac je početkom lipnja ove godine pravomoćno osuđena na dvije godine zatvora na Županijskom sudu u Zagrebu. Presuda je donesena zbog zlouporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem u poznatoj aferi "Softver". Optužnicu protiv nje i još troje suoptuženika podigao je isto EPPO u Zagrebu, a presuda je rezultat nagodbe, s obzirom na to da je Žalac priznala krivnju. Prije potpisivanja sporazuma, bivša ministrica je uplatila 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, čime je pokušala ublažiti posljedice svojih djela. Zbog postignutog sporazuma, EPPO se nije žalio na presudu.

Afera "Softver" nije jedina mrlja u karijeri Gabrijele Žalac. Njezino ime postalo je sinonim za kontroverze i istrage. Bila je obuhvaćena i USKOK-ovom istragom u aferi "Vjetroelektrane", gdje se zajedno s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac našla pod sumnjom da je koristila svoj utjecaj kako bi osigurala HBOR-ov kredit za projekt Krš-Pađene. Javnost su posebno šokirale objavljene SMS poruke koje je izmjenjivala s Rimac, a iz kojih se saznalo da ju je tražila da njezinu bratu sredi polaganje državnog ispita. Zbog poticanja na trgovanje utjecajem u tom slučaju, kasnije je i uvjetno osuđena.

Mandat u Vladi bio joj je obilježen i drugim skandalima koji su punili medijske stupce. Loše razdoblje za nju započelo je još u ožujku 2019. godine kada je u rodnim Vinkovcima, vozeći bez važeće vozačke dozvole koja joj je istekla tri godine ranije, naletjela na djevojčicu i teško je ozlijedila. Iako se u suzama obratila javnosti i premijeru ponudila mandat na raspolaganje, Plenković njezinu ostavku nije prihvatio, uz obrazloženje da se takva nesreća može svakome dogoditi. Ubrzo nakon toga, izbila je i afera s luksuznim Mercedesom koji se nalazio u dvorištu njezine obiteljske kuće, a bio je registriran na rent-a-car tvrtku. Žalac se pravdala da su automobil unajmili njezini roditelji, no njezina su se objašnjenja mijenjala, što je dodatno narušilo njezin kredibilitet. Ubrzo nakon toga, smijenjena je tijekom rekonstrukcije Vlade.

Ključne riječi
showbiz ministrica afera Mario Žalac suprug presuda Gabrijela Žalac

