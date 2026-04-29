Ovaj potez osmogodišnjeg sina naše glumice dirnuo je Hrvatsku: 'Samo ga liječite!'

Domaća glumica Petra Kurtela podijelila je na svom Instagram profilu priču koja je mnogima ugrijala srce, a u glavnoj ulozi našao se njezin osmogodišnji sin Relja. Naime, dječak je bio neutješan i u suzama jer je bio uvjeren da će radnici srušiti njegovo najdraže stablo u poznatom zagrebačkom parku Zrinjevac. Dok je njegova majka bila na putu, Relja nije želio sjediti prekriženih ruku i bespomoćno gledati, već je odlučio uzeti stvari u svoje ruke. Sam je napisao, isprintao i na stablo zalijepio jasnu poruku u nadi da će spriječiti ono što je smatrao velikom nepravdom.

Njegov apel bio je kratak i jasan, a poruka koja je osvanula na kori drveta glasila je: "Nemojte srušiti ovo stablo! Samo ga liječite! U ime djeteta, kojem je ovo stablo najdraže stablo u cijeloj Hrvatskoj!", emotivno je napisao Relja, a ponosna majka je njegov potez javno pohvalila.

Foto: Instagram screenshot

Glumica je istaknula kako ju je Reljina inicijativa posebno raznježila, naglasivši koliko je važno učiti djecu da se bore za ono do čega im je stalo. - Jučer je nakon puno suza, moj Relja napisao i isprintao Zrinjevcu poruku - napisala je Kurtela na Instagram storyju uz fotografiju poruke. Otkrila je i kako je njegova gesta naišla na odobravanje i oduševljenje mnogih koji su se u tom trenutku zatekli na Zrinjevcu i svjedočili njegovom činu.

Srećom po malog Relju i njegovo omiljeno stablo, cijela situacija dobila je sretan završetak. Naime, dječakovu poruku primijetio je jedan zaposlenik Zrinjevca koji je odmah potražio Reljinog oca, Petrinog dugogodišnjeg partnera Igora, i objasnio mu kako to stablo uopće nije bilo predviđeno za rušenje, čime su nestali svi dječakovi strahovi.