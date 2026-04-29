Ovaj potez osmogodišnjeg sina naše glumice dirnuo je Hrvatsku: 'Samo ga liječite!'

Domaća glumica Petra Kurtela podijelila je na svom Instagram profilu priču koja je mnogima ugrijala srce, a u glavnoj ulozi našao se njezin osmogodišnji sin Relja. Naime, dječak je bio neutješan i u suzama jer je bio uvjeren da će radnici srušiti njegovo najdraže stablo u poznatom zagrebačkom parku Zrinjevac. Dok je njegova majka bila na putu, Relja nije želio sjediti prekriženih ruku i bespomoćno gledati, već je odlučio uzeti stvari u svoje ruke. Sam je napisao, isprintao i na stablo zalijepio jasnu poruku u nadi da će spriječiti ono što je smatrao velikom nepravdom.
Njegov apel bio je kratak i jasan, a poruka koja je osvanula na kori drveta glasila je: "Nemojte srušiti ovo stablo! Samo ga liječite! U ime djeteta, kojem je ovo stablo najdraže stablo u cijeloj Hrvatskoj!", emotivno je napisao Relja, a ponosna majka je njegov potez javno pohvalila.
Glumica je istaknula kako ju je Reljina inicijativa posebno raznježila, naglasivši koliko je važno učiti djecu da se bore za ono do čega im je stalo. - Jučer je nakon puno suza, moj Relja napisao i isprintao Zrinjevcu poruku - napisala je Kurtela na Instagram storyju uz fotografiju poruke. Otkrila je i kako je njegova gesta naišla na odobravanje i oduševljenje mnogih koji su se u tom trenutku zatekli na Zrinjevcu i svjedočili njegovom činu.
Srećom po malog Relju i njegovo omiljeno stablo, cijela situacija dobila je sretan završetak. Naime, dječakovu poruku primijetio je jedan zaposlenik Zrinjevca koji je odmah potražio Reljinog oca, Petrinog dugogodišnjeg partnera Igora, i objasnio mu kako to stablo uopće nije bilo predviđeno za rušenje, čime su nestali svi dječakovi strahovi.
