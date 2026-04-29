FOTO Veliko slavlje u obitelji Bibe iz 'Bibinog svijeta'! Glumica je pokazala rijetke prizore iz privatnog života

Popularna domaća glumica Ana Begić Tahiri na društvenim mrežama je posvetila emotivnu objavu svojoj kćeri Lani koja danas slavi 15. rođendan. Putem Instagram storyja objavila je niz zajedničkih fotografija nje i njezine mezimice, uz pozadinsku pjesmu "Unconditional Love" iliti "Bezuslovna ljubav" repera 2Paca.

Zatim je objavila i fotografiju Lane s djedom, odnosno Aninim ocem, priloživši opis: - Njihov dan, tata i Lana - sugerirajući da Lana nije jedino današnja slavljenica u obitelji. Pratitelji i obožavatelji glumice tako su dobili priliku na jedan dan zaviriti u njezin privatni život kojeg rijetko pokazuje.

Inače, Ana je kćer Lanu dobila sa suprugom Danijelom Tahirijem za kojeg se udala 2010. godine, a jednom je prilikom s javnošću podijelila anegdotu o imenu kćerkice. - Išla sam na spinalni carski, znači nisi uspavan do kraja. Oni su mene nadrogirali i onda su valjda mene pitali, kad su izvadili dijete, samo se sjećam da je bila neka ljubičasta kugla, 'Poljubite dijete', ono kao dobro ajde, nemam pojma što ide prema meni. Oni su valjda pitali kako se zove, ja sam na to rekla da se zove Sandra, očito nemam pojma, to su mi poslije ispričali, ne zove se naravno Sandra. I onda je drugo jutro, kad su me pitali 'kako je Sandra', ja sam rekla 'Tko?'', rekla je i dodala kako su joj na njezin upit o tome tko im je rekao da se zove Sandra odgovorili: 'Pa vi, gospođo Begić’ - ispričala je glumica u podcastu "Mame kod Lane".

Kasnije su od Begić potvrdu o imenu kćeri tražili i novinari: - Ja nisam valjda čula dobro na telefonu od buke od bolnice - objasnila je Ana i dodala kako je od novinara tražila ponavljanje pitanja: - Kako se zove mala?', 'A Lana!'. I pisali su onda u novinama 'Ana je rodila kćer Alanu'. Ma koju Alanu?! Tako da je bila Sandra, bila je Alana, sve je bilo osim Lana. A tako jednostavno ime - prepričala je Ana Begić Tahiri anegdotu oko imena kćeri Lane koja danas slavi 15. rođendan.