FOTO Udala se naša manekenka koja je u mladosti doživjela veliku tragediju! Ponovno je učila hodati

Protekla subota bila je jedan od najsretnijih dana u životu naše nekadašnje manekenke Kim Kosanović! Naime, lijepa brineta izgovorila je sudbonosno "da", svom partneru Bruni Soldi nakon dvije i pol godine veze. Na društvenoj mreži Facebook objavila je kako je izgledao njihov prvi romantični ples, a pokazala je i kako je izgledala njezina božanstvena vjenčanica. Fotografije pogledajte OVDJE.

Ako se prisjetimo, u ranim dvadesetim godinama Kim Kosanović imala je gotovo sve: ljepotu, talent i zavidnu modnu karijeru. A onda joj se, preko noći, savršen život pretvorio u noćnu moru. Potkraj srpnja 2017. godine mlada je manekenka iznenada pala u komu te u takvom stanju bila dva tjedna, i to zbog malformacije mozga koja joj je dijagnosticirana kada joj je bilo samo deset godina, pisao je Večernji list u listopadu 2022. godine.

Liječničke prognoze nisu bile nimalo optimistične, život joj je doslovno visio o koncu, a šanse za oporavak bile su minimalne, no ta hrabra djevojka nije posustajala. Iz bitke za život izašla je kao pobjednica. Kim je 2019. dala za Večernji list intervju kako bi podignula svijest javnosti o moždanom udaru kod žena. – Žene u tom slučaju imaju puno veću smrtnost i puno teže simptome nego muškarci i o tome se treba govoriti - započela je tada neustrašiva djevojka.

Prije nego što je pala u komu živjela je užurbanim tempom. Bila je zaštitno lice Guessa na globalnoj razini, a zbog modnih angažmana proputovala je gotovo cijeli svijet. – Znala sam ići s jednog putovanja na drugo. Imala sam ludi tempo. To ljeto uoči svega što mi se dogodilo upravo sam se bila vratila iz Los Angelesa. Odlučila sam otići s prijateljicama na more. Sama sam sebi rekla da se želim zabaviti. Na Zrću sam pila, pušila, tulumarila i nisam uopće spavala – prisjetila se Kim.

Nakon toga je ljetni provod nastavila u Budvi te kod prijatelja u Podgorici gdje je nakon samo nekoliko dana uslijedila prava drama. - Sjedila sam u dnevnom boravku, jela i gledala televiziju. U jednom trenutku osjetila sam najjaču moguću bol koja postoji, trgnula se i krenula kao robot prema kupaonici. Prijatelj me pitao kamo idem, a ja mu nisam mogla odgovoriti. Hodala sam prema kupaonici i padala. Ušla, zaključala se, došla do WC školjke i pala. U glavi mi je samo bilo: Ako se sad ne ustaneš i ne makneš iz kupaonice, umrijet ćeš ljudima u kući. Nisam znala što mi se događa, ali imala sam osjećaj da ću umrijeti. Skupila sam snage, ustala, otključala vrata i pala u nesvijest prijatelju ravno pred noge – ispričala je tada bivša manekenka. U kući je odmah nastala panika. Hitna pomoć nije došla 15 minuta, a ona je bez svijesti ležala na podu i povraćala. Prijatelj koji se uz nju našao u tom trenutku shvatio je da je svaka minuta važna pa ju je odmah s bratom stavio u automobil i odvezao u najbližu bolnicu.

– Kad smo stigli, liječnica im je rekla da bih bila mrtva da smo došli samo pet minuta kasnije. Oni su me doslovno spasili. Srećom, u bolnici se u tom trenutku našao i jedan liječnik iz Beograda koji se inače bavi malformacijama. Odmah je prepoznao što mi je i rekao kolegama da mi otvore glavu i stave dren da sva krv iziđe. Stavili su me u induciranu komu i rekli mojim prijateljima da što prije dođu do mojih roditelja da me dođu vidjeti i pozdraviti se sa mnom prije nego što umrem. Vjerovali su da neću preživjeti noć – ispričala nam je tada iskreno lijepa Kim Kosanović.

Prijatelji koji su u tom trenu bili uz nju u bolnici očajno su pokušavali doći do broja njezinih roditelja. Preko društvenih mreža slali su poruke svim njezinim prijateljima iz Zagreba. Pisali su im da joj nije dobro i da što prije trebaju doći do njezine obitelji. Bila je noć pa mnogi poruke nisu ni vidjeli, a oni koji i jesu vjerovali su da se radi o nekoj neslanoj šali. – Mama se ni danas ne sjeća tko joj je javio da sam u bolnici. Sjećam se da mi je tata rekao da je u tom trenutku čuo najgori vrisak u životu. Odmah je potrčao s plaže u kuću i vidio mamu kako plače. Kako nisu imali vremena, odmah su iznajmili trajekt da samo zbog njih vozi iz Korčule u Split. Ondje su pak unajmili privatni avion kako bi isti dan stigli u Podgoricu – govori Kim.

Čim su stigli u bolnicu liječnica im je rekla da se pozdrave s kćeri i dodala da joj jedino Bog može pomoći. Sva u suzama majka je krenula u crkvu, jedinu katoličku u Podgorici, gdje je naišla na časnu sestru. Ispričala joj je što se dogodilo, a ona joj je uz riječi utjehe poklonila i dvije krunice. – Uz jednu se molila, a drugu je stavila meni pod jastuk. I tako sam preživjela prvu i najkritičniju noć – kaže. Dva je tjedna bila u komi, sasvim svjesna svega što se oko nje događa. – To je predivno stanje i nešto najmirnije što sam osjetila – otkriva Zagrepčanka. Nakon što se probudila u bolnici, ničega, kaže, nije bila svjesna. Mama joj je rekla da joj je puknula malformacija, no njoj ništa nije bilo jasno. Liječnici su joj savjetovali da se i ne pokušava prisjetiti svega što se dogodilo jer se toga nikada neće sjetiti. I vjerojatno i ne bi da se sve ono što se dogodilo nije ponovilo u snu.

– Imala sam osjećaj da sve ono što sam doživjela sada gledam negdje odozgo – prepričava Kim. Oporavak je nakon 12 dana nastavila na zagrebačkom Rebru, a potom i u Francuskoj gdje ju je operirao jedan od najvećih stručnjaka za malformacije na svijetu. Danas je sve to iza nje. Život joj se, ističe, potpuno promijenio. Promijenila je stil života i potpuno odustala od noćnih izlazaka, ali i od modnih pista. Nedavno smo pisali i o tome kako se Kim Kosanović na društvenoj mreži LinkedIn pohvalila velikim uspjehom - zaposlila se u ljudskim resursima firme Camelot.