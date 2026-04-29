Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUTEM OBLAKA

Ana Radišić dovodi 'Putem oblaka' u Opatiju! Dvodnevni program uključuje pet tema i brojne poznate goste

Foto: Mario Poje
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
29.04.2026.
u 17:50

Novi ciklus pod nazivom „Novi horizonti” donosi live podcaste, radionice i intiman format susreta s istaknutim gostima iz biznisa, sporta i kreativnih industrija

Nakon stotina razgovora i live snimanja u Zagrebu, „Putem oblakaAne Radišić izlazi iz okvira podcasta i dolazi u Opatiju u potpuno novom formatu. Novi ciklus pod nazivom “Novi horizonti” donosi dvodnevno iskustvo koje spaja razgovor, osobni razvoj i prostor za stvarno povezivanje, daleko od klasičnih konferencija i motivacijskih evenata.

Opatija tako postaje prva stanica projekta koji publiku iz pozicije gledatelja i slušatelja stavlja u središte događanja, stvarajući prostor u kojem se zastaje, promišlja i otvaraju nove perspektive.Tijekom 13. i 14. svibnja, program okuplja istaknute pojedince iz biznisa, sporta, kreativnih industrija i javnog života kroz razgovore koji ne nude brza rješenja, nego otvaraju stvarna pitanja - o odlukama, promjenama i procesima koji stoje iza vidljivog uspjeha. Riječ je o događanju koje spaja live snimanja podcasta, osobne priče gostiju, kao i radionice i wellness sadržaj usmjeren na rad na sebi, s jasnim odmakom od površne motivacije i fokusom na iskustvo.

“Putem oblaka je od početka bio prostor za razgovore koji imaju težinu. S „Novim horizontima“ željela sam napraviti korak dalje, stvoriti iskustvo u kojem ljudi ne samo slušaju, nego stvarno zastanu, čuju sebe i povežu se međusobno. Najvažnije odluke ne donosimo u brzini, nego kad si damo prostor stati”, istaknula je Ana Radišić.

Program je zamišljen kao mali, pažljivo odabran krug ljudi, bez žurbe i bez buke, s naglaskom na autentično povezivanje i stvaranje prostora za promjenu perspektive.

Kroz pet tematskih cjelina, događanje donosi razgovore koji se nadovezuju na ideju novih početaka. Među sudionicima su Sandra Paović, Vitomir Maričić i Barbara Matić koji će govoriti o granicama tijela i duha te snazi discipline i rutine kada život krene u novi krug, zatim Ante Vrban, Juraj Zigman i Martina Kallos koji otvaraju temu života “po mjeri”, personalizacije i hrabrosti da se ne slijedi šablona. O identitetu, pripadanju i povratku sebi govorit će Kristin Vuković, američka spisateljica hrvatskih korijena te Nora Tollenaar-Szanto, psihologinja s međunarodnim iskustvom specijalizirana za rad s menadžerima i profesionalnim sportašima dok će Irena Orlović, Marijana Mikulić i Sanja Ančić otvoriti razgovor o ženama koje grade vlastiti put, balansiranju različitih životnih uloga i stvaranju vlastitih pravila. Podcast s Joškom Lokasom, Marijom Borić Jerneić i Markom Toljom donosi perspektivu reinvencije u zrelijoj fazi karijere i pitanja što znači krenuti u novi krug kada se čini da je sve već postignuto.

Program započinje 13. svibnja u hotelu Keight Opatija, gdje je fokus na usporavanju, radu na sebi i vraćanju fokusa o čemu će pričati Lea Senjak, Daria Ćurko i Tena Sakar Vukić, dok se 14. svibnja u Centru Gervais održavaju live snimanja podcasta i razgovori koji otvaraju nove perspektive i potiču na promjenu.

Polazišna ideja projekta je jednostavna: najvažnije odluke ne donosimo u brzini, nego kada si damo prostor stati i čuti sebe. Upravo zato “Putem oblaka” u Opatiji postaje više od podcasta - postaje iskustvo koje se živi.

Opatijsko izdanje ujedno je početak širenja projekta u druge hrvatske gradove, potvrđujući kako “Putem oblaka” prerasta u platformu koja spaja sadržaj, zajednicu i stvarnu promjenu perspektive.

Ključne riječi
Opatija Putem oblaka podcast Ana Radišić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!