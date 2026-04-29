Ana Radišić dovodi 'Putem oblaka' u Opatiju! Dvodnevni program uključuje pet tema i brojne poznate goste

Nakon stotina razgovora i live snimanja u Zagrebu, „Putem oblaka” Ane Radišić izlazi iz okvira podcasta i dolazi u Opatiju u potpuno novom formatu. Novi ciklus pod nazivom “Novi horizonti” donosi dvodnevno iskustvo koje spaja razgovor, osobni razvoj i prostor za stvarno povezivanje, daleko od klasičnih konferencija i motivacijskih evenata.

Opatija tako postaje prva stanica projekta koji publiku iz pozicije gledatelja i slušatelja stavlja u središte događanja, stvarajući prostor u kojem se zastaje, promišlja i otvaraju nove perspektive.Tijekom 13. i 14. svibnja, program okuplja istaknute pojedince iz biznisa, sporta, kreativnih industrija i javnog života kroz razgovore koji ne nude brza rješenja, nego otvaraju stvarna pitanja - o odlukama, promjenama i procesima koji stoje iza vidljivog uspjeha. Riječ je o događanju koje spaja live snimanja podcasta, osobne priče gostiju, kao i radionice i wellness sadržaj usmjeren na rad na sebi, s jasnim odmakom od površne motivacije i fokusom na iskustvo.

“Putem oblaka je od početka bio prostor za razgovore koji imaju težinu. S „Novim horizontima“ željela sam napraviti korak dalje, stvoriti iskustvo u kojem ljudi ne samo slušaju, nego stvarno zastanu, čuju sebe i povežu se međusobno. Najvažnije odluke ne donosimo u brzini, nego kad si damo prostor stati”, istaknula je Ana Radišić.

Program je zamišljen kao mali, pažljivo odabran krug ljudi, bez žurbe i bez buke, s naglaskom na autentično povezivanje i stvaranje prostora za promjenu perspektive.

Kroz pet tematskih cjelina, događanje donosi razgovore koji se nadovezuju na ideju novih početaka. Među sudionicima su Sandra Paović, Vitomir Maričić i Barbara Matić koji će govoriti o granicama tijela i duha te snazi discipline i rutine kada život krene u novi krug, zatim Ante Vrban, Juraj Zigman i Martina Kallos koji otvaraju temu života “po mjeri”, personalizacije i hrabrosti da se ne slijedi šablona. O identitetu, pripadanju i povratku sebi govorit će Kristin Vuković, američka spisateljica hrvatskih korijena te Nora Tollenaar-Szanto, psihologinja s međunarodnim iskustvom specijalizirana za rad s menadžerima i profesionalnim sportašima dok će Irena Orlović, Marijana Mikulić i Sanja Ančić otvoriti razgovor o ženama koje grade vlastiti put, balansiranju različitih životnih uloga i stvaranju vlastitih pravila. Podcast s Joškom Lokasom, Marijom Borić Jerneić i Markom Toljom donosi perspektivu reinvencije u zrelijoj fazi karijere i pitanja što znači krenuti u novi krug kada se čini da je sve već postignuto.

Program započinje 13. svibnja u hotelu Keight Opatija, gdje je fokus na usporavanju, radu na sebi i vraćanju fokusa o čemu će pričati Lea Senjak, Daria Ćurko i Tena Sakar Vukić, dok se 14. svibnja u Centru Gervais održavaju live snimanja podcasta i razgovori koji otvaraju nove perspektive i potiču na promjenu.

Polazišna ideja projekta je jednostavna: najvažnije odluke ne donosimo u brzini, nego kada si damo prostor stati i čuti sebe. Upravo zato “Putem oblaka” u Opatiji postaje više od podcasta - postaje iskustvo koje se živi.

Opatijsko izdanje ujedno je početak širenja projekta u druge hrvatske gradove, potvrđujući kako “Putem oblaka” prerasta u platformu koja spaja sadržaj, zajednicu i stvarnu promjenu perspektive.