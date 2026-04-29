PREDIVNO!

Sin pokojnog Đorđa Balaševića dobio dijete! Dječaku nadjenuli simbolično ime

29.04.2026.
u 16:05

Sin pokojnog kantautora Đorđa Balaševića napravio je predivnu gestu i svom sinu dao ime po djedu.

Producent Aleksa Balašević i njegova supruga Nikolina Balašević postali su roditelji po drugi put, na svijet je stigao njihov sin kojem su nadjenuli ime Đorđe. Ime nosi snažnu simboliku jer je dječak nazvan po Aleksinom ocu, nezaboravnom kantautoru Đorđu Balaševiću, čime su mu odali dirljivu počast. Obitelj se ovom prinovom dodatno proširila, a maleni Đorđe pridružio se starijoj sestri Veri, koja sada ima četiri godine. Sretni otac nije skrivao emocije povodom dolaska sina. Na društvenim mrežama podijelio je trenutak ispunjen zahvalnošću, uputivši posebne riječi liječniku koji je vodio porođaj. Uz fotografiju na kojoj ga srdačno grli, Aleksa je napisao: "Ma, što reći, ja danas ne znam nikoga tko ti je sličan?" te dodao kako je isti liječnik već drugi put dočekao njihovu "Djecu Neba", naglašavajući povjerenje i zahvalnost koje osjeća.

Emotivnom objavom oglasila se i dječakova baka, Olivera Balašević, koja je dolazak unuka opisala riječima punim ljubavi i simbolike. "Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne ‘provincijalke’, bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželjela najljepši dar koji nebo može poslati. Dobro došao, mali veliki dječače! Tvoj djed te čuva s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca!“, poručila je uz fotografiju novorođenčeta.

Ova radosna vijest za obitelj Balašević prožeta je emocijama, sjećanjem i ljubavlju, a dolazak malog Đorđa mnogi doživljavaju kao simboličan nastavak jedne velike obiteljske i umjetničke priče.
BP
Besposlen pop
16:19 29.04.2026.

Dnevna doza

Avatar Idler 3
Idler 3
16:24 29.04.2026.

Ja več pomislil - Vojislav 😜

