Žalac se danas trebala javiti u zatvor, evo zbog čega je zatražila odgodu na 30 dana

Bivša ministra EU fonda Gabrijela Žalac zatražila je od Županijskog suda u Vukovaru odgodu izvršenja zatvorske kazne na koju je osuđena. Potvrdio nam je to i glasnogovornik suda Goran Miličević rekavši kako je Žalac zatražila odgodu na 30 dana radi neodgodivih poslovnih obveza. – Presuda koja je izrečena Gabrijeli Žalac je izvršna i pravomoćna i ona je se danas do 00.00 sati trebala javiti u Centar za dijagnostiku u Remetincu odakle bi dalje bila upućena na izvršenje zatvorske kazne. Žalac se nije žalila na odluku o upućivanju u zatvor, ali je poslala molbu da joj se na 30 dana odgodi izvršenje kazne zatvora. Inače, maksimalan rok na koliko se može odgoditi kazna zatvora je tri mjeseca – pojasnio je Miličević.

Rečeno nam je i kako je Žalac svoju molbu poslala u petak te da sada sud ima tri dana da odgovori na tu njenu molbu. Isto tako treba znati i kako molba ili žalba odgađaju izvršenje dok sud ne donese svoju odluku. Ako bi pak sud iz nekog razloga odbio njenu molbu Žalac ima mogućnost žalbe o kojoj onda odlučuje izvan raspravno vijeće suda. Komentirajući ovaj slučaj Miličević kaže kako svaki građanin ima pravo da zatraži odgodu izvršenja te da to u ovom slučaju nije ništa posebno, kako bi neki pomislili, jer se radi o bivšoj ministrici. Napomenuo je i kako je Žalac dostavila i potvrdu kojom potvrđuje svoje neodgodive poslovne obveze.

Inače, Gabrijela Žalac se danas trebala javiti na izvršenje kazne zatvora u trajanju od dvije godine s tim da ona ima još jednu izrečenu kaznu zatvora, ali na sedam mjeseci. Za očekivati je da će zatražiti objedinjavanje te dvije kazne kroz izvanredni pravni lijek te da će joj jedinstvena kazna zatvora biti manja nego zbroj te dvije kazne. Isto tako poslije obrade u Centru za dijagnostiku Žalac će svoju zatvorsku kaznu odslužiti u kaznionici u Požegi koja u Hrvatskoj jedina ima ženski odjel.