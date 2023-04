Frontmen Begina napustio bend i šokirao publiku: 'Dugo sam razmišljao i donio jako tešku odluku'

Pjevač Mario Budišćak, frontmen grupe Begini, otkrio je da se povlači sa glazbene scene i odlazi iz poznate grupe Begini. Svoju odluku obznanio je na društvenim mrežama i brojne obožavatelje ostavio u nevjerici.

"Draga publiko, dragi prijatelji i dugogodišnji pratitelji Begina... dugo sam razmišljao o ovome i donio za mene jako tešku odluku. Ove godine odlučio sam uzeti pauzu na glazbenom putu. Točnije 15.10 bit će datum kad ću prestati biti dio glazbene scene", otkrio je Mario pa se zahvalio svima koji su bili uz njega sve ove godine.

"Želim se zahvaliti svima koji su bili sve ove godine uz mene, koji su s nama pjevali na koncertima, koji su se s nama veselili i gurali nas uvijek dalje. Zato vas pozivam na sve naše koncerte ovo ljeto da se dobro zabavimo i oprostimo. Jedan od mojih zadnjih nastupa uz moju domaću publiku bit će na sami Uskrs u Jastrebarskom. Davne 2002. godine na Uskrs sam počeo sa svirkom, zato će to meni biti jako emotivan nastup", poručio je Budišćak koji je na sceni više od dva desetljeća.

"Iza mene je 21 godina predivnog putovanja, koja mi je donijela najljepše stvari u životu, s kojom sam proputovao pola svijeta, upoznao puno divnih ljudi, stekao vrijedna prijateljstva, upoznao svoju ženu i stvorio nezaboravne uspomene. Iza mene ostaju divne pjesme koje se nadam da ćete i dalje rado slušati. Ono što mi je drago i bitno da Begini nastavljaju dalje i zvuče bolje nego ikad. Želim da ih i dalje pratite istim intenzitetom kao i do sada jer bend ostaje u najboljim rukama mojih divnih prijatelja.Hvala Vam dečki moji za sve. Vidimo se 9.4. 2023. Veselim se vašem dolasku!", napisao je na kraju.

Inače, Mario se proteklih godina posvetio privatnom biznisu, a tijekom pandemije otkrio nam je da ima tvrtku koja je postala ekskluzivni zastupnik pametnih montažnih kuća za cijelu regiju.

– Montažne kuće su budućnost, mislim da je to sad već svima jasno, jer zahtijevaju kratko vrijeme izgradnje, otporne su na potrese, imaju visoku energetsku učinkovitost, niski su troškovi života u kući i održavanja, a važno je naglasiti i da nema dodatnih skrivenih troškova – rekao nam je Mario u intervjuu prije dvije godine. Poduzetništvu ga je, ističe, učio otac još od malih nogu, a u ovaj poslovni pothvat krenuo je sasvim slučajno jer je htio napraviti kamp s nekoliko tipskih kuća i bazenom, a ubrzo je uslijedio i poziv proizvođača s kojim je brzo pao dogovor da se kreće u proizvodnju.

– Interes je već sad ogroman. Trenutačno radimo na verziji potpuno pametne kuće, ulazak u kuću, rasvjeta i grijanje bit će upravljivi putem mobilnog uređaja. Sama opremljenost kuća vrlo se razlikuje, moguće je kupiti kuću u rohbau izvedbi, u visokoj rohbau izvedbi s gotovim instalacijama zidovima i podovima te kompletno završenu kuću s namještajem – rekao je Budišćak. Kuće imaju 35 m2 u prizemlju te 15 m2 na galeriji, ukupno 50 m2, a cijena jedne kuće iznosila je 18.000 eura plus PDV. Mario naglašava da su zbog povoljne cijene i modernog izgleda izuzetno pogodne za kampove i brzi povrat investicije.

Iako ga svaki novi poslovni projekt neizmjerno veseli, Budišćak kaže da se i on kao i brojni mali poduzetnici susreće s brojnim problemima poput birokracije, tromosti državnog aparata, parafiskalnih nameta, dvostrukih mjerila i kriterija.

Zapošljava 16 osoba

– Najbitnije je da radim ono što volim, radim kad hoću i koliko hoću – kaže Mario koji zapošljava 16 osoba. Nedavno se okušao i u politici, a kaže da je ulazak u političku arenu sasvim prirodan svakom čovjeku koji želi boljitak za društvo. – Kada ste toliko godina u privatnom sektoru i stalno se borite s nebulozama od zakona, propisa, papirologije, naravno da želite nešto početi mijenjati. Financijske interese nemam, a jedino svjetlo vidio sam među mladim ljudima u Fokusu. To su ljudi koji imaju znanje i volju – ističe poduzetnik koji je maštao i o ulasku u Sabor, no to mu nije pošlo za rukom.

– Žalim samo što nije ušlo više ljudi s liste, ja sam još relativno mlad i politički put je tek preda mnom. Sretan sam što je u Sabor ušao gradonačelnik Sv. Nedelje Dario Zurovec jer je Sabor konačno dobio glas razuma, a poduzetnici predstavnika – kaže svestrani poduzetnik koji će vrijeme dok 'odmara' od mikrofona iskoristiti za druženje s obitelji i prijateljima, a to, kako sam napominje, nema cijenu.

