Pametne kuće od 18.000 eura pravi su hit! Naš pjevač otkriva sve o novom biznisu: 'Interes je ogroman'

I dok brojni domaći glazbenici zbog pandemije i dalje sjede prekriženih ruku zbrajajući gubitke, neki od njih zasukali su rukave i pronašli alternativne izvore zarade. Jedan od njih je i Mario Budišćak, frontmen popularnog sastava Begini.

Karijera na čekanju

Dok mu je glazbena karijera “na čekanju”, Mario se posvetio obiteljskom biznisu koji grana iz dana u dan. Odnedavno se tako može pohvaliti da ima tvrtku koja je postala ekskluzivni zastupnik pametnih montažnih kuća za cijelu regiju.

– Montažne kuće su budućnost, mislim da je to sad već svima jasno, jer zahtijevaju kratko vrijeme izgradnje, otporne su na potrese, imaju visoku energetsku učinkovitost, niski su troškovi života u kući i održavanja, a važno je naglasiti i da nema dodatnih skrivenih troškova – kaže Mario. Poduzetništvu ga je, ističe, učio otac još od malih nogu, a u ovaj poslovni pothvat krenuo je sasvim slučajno jer je htio napraviti kamp s nekoliko tipskih kuća i bazenom, a ubrzo je uslijedio i poziv proizvođača s kojim je brzo pao dogovor da se kreće u proizvodnju.

Foto: Privatni album

– Interes je već sad ogroman. Trenutačno radimo na verziji potpuno pametne kuće, ulazak u kuću, rasvjeta i grijanje bit će upravljivi putem mobilnog uređaja. Sama opremljenost kuća vrlo se razlikuje, moguće je kupiti kuću u rohbau izvedbi, u visokoj rohbau izvedbi s gotovim instalacijama zidovima i podovima te kompletno završenu kuću s namještajem – govori Budišćak. Kuće imaju 35 m2 u prizemlju te 15 m2 na galeriji, ukupno 50 m2, a cijena jedne kuće iznosi 18.000 eura plus PDV. Mario naglašava da su zbog povoljne cijene i modernog izgleda izuzetno pogodne za kampove i brzi povrat investicije.

Iako ga svaki novi poslovni projekt neizmjerno veseli, Budišćak kaže da se i on kao i brojni mali poduzetnici susreće s brojnim problemima poput birokracije, tromosti državnog aparata, parafiskalnih nameta, dvostrukih mjerila i kriterija.

Zapošljava 16 osoba

– Najbitnije je da radim ono što volim, radim kad hoću i koliko hoću – kaže Mario koji trenutačno zapošljava 16 osoba. Nedavno se okušao i u politici, a kaže da je ulazak u političku arenu sasvim prirodan svakom čovjeku koji želi boljitak za društvo. – Kada ste toliko godina u privatnom sektoru i stalno se borite s nebulozama od zakona, propisa, papirologije, naravno da želite nešto početi mijenjati. Financijske interese nemam, a jedino svjetlo vidio sam među mladim ljudima u Fokusu. To su ljudi koji imaju znanje i volju – ističe poduzetnik koji je maštao i o ulasku u Sabor, no to mu nije pošlo za rukom.

Foto: Privatni album

- Žalim samo što nije ušlo više ljudi s liste, ja sam još relativno mlad i politički put je tek preda mnom. Sretan sam što je u Sabor ušao gradonačelnik Sv. Nedelje Dario Žurovec jer je Sabor konačno dobio glas razuma, a poduzetnici predstavnika- kaže svestrani poduzetnik koji se jedva čeka vratiti na pozornicu sa svojim Beginima.

– Begini su oduvijek ljubav i gušt. Naravno da mi nedostaju nastupi, putovanja i otkačena ekipa iz benda. Koncerte kompenziram radom, a svjetlo na kraju tunela vidim nažalost tek 2022. godine – kaže za kraj pjevač koji je, unatoč velikom padu prihoda i od glazbe i od ostalih biznisa, u pandemiji pronašao i svijetlu točku. – Jako sam puno vremena proveo s obitelji i prijateljima što nema cijenu – zaključuje Budišćak.