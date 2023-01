Frano Lasić (68) otkrio kako je osvojio 32 godine mlađu suprugu Milenu: 'Trudio sam se'

Glumac i glazbenik Frano Lasić (68) već je sedam godina sretno oženjen s 32-godine mlađom Beograđankom Milenom s kojom je 2020. dobio sina Nikolasa. U nedavnom intervjuu koji je dao za srpske medije Lasić je progovorio o privatnom životu i čarima roditeljstva, a otkrio je i kako je uspio zavesti suprugu Milenu. - Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sijedu, no s godinama se čovjek treba sprijateljiti i uživati koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo jer život je jedan i trebamo ga cijeniti - rekao je glumac na početku razgovora za Blic.

Otkrio je ponešto i o početku njegove veze sa sadašnjom suprugom Milenom i otkrio kako održavaju harmoniju u braku. - Trudio sam se osvojiti Milenu jer sam uvidio da je jedna kvalitetna, draga i lijepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku održava se nekim zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari - rekao je Lasić.

Foto: Instagram screenshot

Par je u braku od 2015. godine, a prije dvije godine postali su i roditelji sina Nikolasa koji je, pitate li mamu Milenu, njoj više sličniji.

- Nikolas nalikuje na mene. Kada pogledam slike kada sam bila mala, to je to, s tim što ima plave oči na tatu. Zasad primjećujemo da sve oko sebe upija. Voli društvo, voli muziku, zabavu. Potrebno mu je vrijeme da procesuira svaki događaj jer sve vrlo temeljito promatra i tu je na mamu - rekla je Milena za Blic.

Podsjetimo, Frano je prije sedam godina oženio Milenu, što mu je što mu je četvrti brak. Prvi brak sklopio je Majom Nikšić, s kojom je dobio sina Janka, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su prijatelji. Drugi put oženio se s Ljiljanom iz Beograda i taj brak bio je jedan od najkraćih brakova na našoj estradi jer je potrajao tek tri tjedna. Treća supruga bila mu je Živa Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece; Luku i Linu. S tri desetljeća mlađom Milenom ima sina Nikolasa.

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima