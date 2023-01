Dva dana prije smrti Lisa Marie plakala je na dodjeli, izgledala je krhko i držala se za prijatelja

Lisa Marie Presley (54), glazbenica i jedina kći rock'n'roll legende Elvisa Presleya, u četvrtak je umrla nakon što je hitno prevezena u bolnicu u Los Angelesu zbog srčanog zastoja. Tužnu vijest potvrdila je njezina majka Priscilla Presley. - Teška srca moram podijeliti razornu vijest da nas je napustila moja prekrasna kći Lisa Marie - navela je Priscilla.

Presley je pretrpjela srčani zastoj u svom domu u predgrađu Los Angelesa Calabasasu u četvrtak, a mediji su izvijestili da su bolničari izveli postupak oživljavanja i dali joj epinefrin kako bi ponovno pokrenuli njezin puls.

Dva dana prije smrti Lisa Marie pojavila se na 80. dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu i prošetala crvenim tepihom. Kći Elvisa Presleyja i bivša supruga Michaela Jacksona na dodjeli je izgledala 'krhko', a dok je davala intervju za televiziju Extra pridržavala se za prijatelja Jerryja Schillinga, piše Page Six. - Primit ću te za ruku - kazala je Lisa Jerryju usred intervjua tražeći oslonac. Mnogi su primijetili i da je njezin govor bio znatno sporiji.

Foto: profimedia Tijekom same dodjele nagrada Zlatni globus, Lisa Marie družila se s Austinom Butlerom (31), koji u filmu 'Elvis', glumi njezinog oca Elvisa Presleyja, a za tu je ulogu Butler nagrađen i Zlatnim globusom.

Nakon što je preuzeo nagradu glumac je održao emotivan govor na pozornici koji su iz publike pratile Lisa i njezina majka Priscilla.

Foto: HFPA Photographer Priscilla Presley, Austin Butler, Lisa Marie Presley and Baz Luhrmann during the 80th Annual Golden Globe Awards® show at the Beverly Hilton in Beverly Hills, CA on Tuesday, January 10, 2023 Photo: HFPA Photographer/PICTURELUX - Želim zahvaliti našim nevjerojatnim producentima, Warner Brosu i obitelji Presley, hvala ljudi, hvala što ste otvorili svoja srca i dom te s nama podijelili svoja sjećanja. Lisa Marie, Priscilla, volim vas zauvijek - rekao je Austin, a njegov dirljiv govor ganuo je Lisu koja nije mogla suspregnuti suze.

Foto: profimedia

Inače, Lisa Marie Presley rođena je 1968. i vlasnica je očeve vile Graceland u Memphisu, popularne turističke atrakcije. Imala je devet godina kada je Elvis umro od srčanog zastoja u Gracelandu 1977., u dobi od 42 godine.

Njezina glazbena karijera započela je debitantskim albumom “To Whom It May Concern” iz 2003. Slijedio je album "Now What" iz 2005., a oba su dospjela među 10 najboljih na Billboardovoj ljestvici albuma 200. Treći album, "Storm and Grace", objavljen je 2012.

U utorak su Lisa Marie i Priscilla Presley prisustvovale dodjeli Zlatnih globusa na Beverly Hillsu, gdje je Austin Butler osvojio nagradu za najboljeg glumca u dramskom filmu za glavnu ulogu u prošlogodišnjem biografskom filmu "Elvis".

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima