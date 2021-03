Franka otkrila tko joj je najviše pomogao oko radova u vili od 15 mil. kuna u koju se nedavno uselila

Franka Batelić i Vedran Ćorluka prije nekoliko mjeseci uselili su se u svoju novu vilu na Britanskom trgu u Zagrebu, koju su počeli graditi prije nekoliko mjeseci. Vila je, kako su to pisala 24 sata, vrijedna 15 milijuna kuna i proteže se na tri etaže, ima podzemnu garažu za tri automobila, kao i vanjsko parkiralište. Kuća se prostire na 1553 četvorna metra i nedaleko je od doma bivšeg premijera Ive Sanadera. Franka se tako zadnjih tjedana bavila uređenjem novog doma, a kako su protekli radovi i tko joj je bio od najveće pomoći otkrila je u IN Magazinu.

- Ma super su majstori, Vedranov tata koji nam je toliko pomogao. Pozdravljam Jozu, Jozo je najveći kralj, mislim da bi to i Viktor rekao, obožava svog didu. Obožavam interijere, obožavam malo mijenjati, pogotovo dječju sobu, to mi je najveći gušt - rekla je pjevačica. S nogometašem Vedranom Ćorlukom ima sina Viktora za kojeg kaže da je vrlo živahno dijete. - Što se tiče Viktora, vrlo je živahan nema tu više niti sjest ću, niti pojest ću nešto u miru, samo jurnjava, ali volim to. Ima neka čar u tome svemu - veli Franka i otkriva koje osobine kod svog supruga voli, a koje su joj manje drage. - Užasno je brz na reakciji, to i volim i mrzim kod njega. Jako lako plane, jako lako se smiri, to i volim i mrzim - kaže. Predstavila je i novu emotivnu, snažnu i himničnu pjesmu 'Bolji ljudi", novi singl koji je nastao u radionici Ante Pecotića i Bojana Šalamona - Shalle.

- ''Bolji ljudi je pjesma koju bi najbolje opisale riječi – himnična i iskrena. Jednostavna, a opet snažna produkcija i melodija pjesme koja motivira, u potpunosti je pridonijela emociji i u prvi plan stavila poruku pjesme kojom slavimo ono dobro i vjeru u bolje u ljudima!' – izjavila je Franka. Za pjesmu je snimila i spot u kojem se pojavljuje glumac Marko Braić, Frankin prijatelj iz srednje škole.

