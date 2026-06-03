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Modni statement

Franka Batelić osvanula u kreaciji od riblje mreže i poslala snažnu poruku

Foto: Luka Ašanin
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 09:48

Kroz projekt Krie x Provir odbačene ribarske mreže iz Jadrana prikupljaju se i regeneriraju u Econyl® najlonsko vlakno od kojeg nastaju tkanine za Krie Design i Krie x Provir kolekcije, čime otpad postaje nova sirovina i dio suvremene modne proizvodnje. U manje od dvije godine prikupljeno je više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža iz Jadranskog mora i s obale, zahvaljujući i dojavama građana gdje se one nalaze

Prije dvije godine nastala je upečatljiva vizualna skulptura koja je postala jedan od najsnažnijih simbola projekta Krie x Provir, hrvatske inicijative koja je spojila naizgled nespojivo: ribarstvo, modu i zaštitu mora. Danas upravo ta skulpturalna kreacija ponovno privlači pažnju javnosti kao simbol novog izdanja Krie x Provir i UNWASTED događaja u Dubrovniku te najavljuje projekt koji je iz jedne lokalne inicijative prerastao u nacionalni pokret. Za razliku od Krie Design kolekcija izrađenih od Econyl® regeneriranog najlona, koje izgledom podsjećaju na luksuzne modne tkanine pa publika često ni ne prepoznaje njihovo održivo podrijetlo, skulpturalna kreacija koju nosi Franka Batelić doslovno je napravljena od ribarske mreže kao snažan umjetnički simbol cijelog projekta i njegove poruke transformacije.“Ova kreacija nije samo modni statement, već simbol odgovornosti prema našem planetu”, poručuje Franka Batelić, koja projekt podržava od samih početaka.

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Treće izdanje projekta Krie x Provir te drugo UNWASTED konferencije, nakon Zadra i Opatije, ovog lipnja stiže u Dubrovnik i ponovno okuplja istomišljenike kada su u pitanju održivost, kružno gospodarstvo, čista mora i odgovornija budućnost.
Projekt koji su pokrenuli pionirka održive mode u Hrvatskoj Kristina Burja i hrvatski ribar Božidar Blaslov, a kojima se kroz konferencijski dio pridružila i Dina Dragija, stručnjakinja za povezivanje sektora i održivih rješenja, danas je međunarodno prepoznata priča. UNWASTED okuplja domaće i međunarodne stručnjake, institucije, kompanije, dizajnere, znanstvenike i predstavnike javnog sektora te stvara prostor za međusektorsku suradnju i razmjenu znanja o održivim modelima budućnosti. Upravo je ta međunarodna dimenzija od početka bila ključna vrijednost platforme, koja Hrvatsku pozicionira kao mjesto susreta inovacija, održivosti i konkretnih rješenja za zaštitu okoliša i razvoj kružnog gospodarstva.

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Kroz projekt Krie x Provir odbačene ribarske mreže iz Jadrana prikupljaju se i regeneriraju u Econyl® najlonsko vlakno od kojeg nastaju tkanine za Krie Design i Krie x Provir kolekcije, čime otpad postaje nova sirovina i dio suvremene modne proizvodnje. U manje od dvije godine prikupljeno je više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža iz Jadranskog mora i s obale, zahvaljujući i dojavama građana gdje se one nalaze.  U Dubrovniku će biti predstavljena nova održiva kolekcija Krie Designa te Krie x Provir kolekcija inspirirana ribarima, ali po prvi put i komadi dizajnerskog namještaja Krie x Altera izrađenog od regeneriranog materijala. U sklopu događaja, održat će se i paneli o održivosti i konkretnim rješenjima kružnog gospodarstva, nova akcija čišćenja mora od odbačenih ribarskih mreža, kao i edukativne radionice za najmlađe s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja mora i okoliša.
Ključne riječi
showbiz moda Krie Franka Batelić

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