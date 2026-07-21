Naša slavna tenisačica objavila fotku s prezgodnim bratom pilotom, evo kako provode ljetne dane

Donna Vekić ovih dana boravi u rodnom Osijeku, gdje se na njezinu inicijativu održava First Slam, prvi međunarodni teniski turnir u svijetu namijenjen djeci do devet godina. Riječ je o posebnom sportskom događaju kojim je hrvatska tenisačica još jednom pokazala koliko joj je stalo do razvoja tenisa među najmlađima, ali i do toga da svoj međunarodni ugled i bogato iskustvo iskoristi kako bi pomogla novim generacijama sportaša. Prije nego što se u potpunosti posvetila organizaciji turnira i obvezama koje je čekaju u Osijeku, Donna je uzela kratki predah od napornog sportskog rasporeda. Dijelove ljetnog odmora podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila galeriju opuštenih fotografija uz kratak opis: "Izvan ureda". Pozornost njezinih pratitelja posebno je privukla fotografija na kojoj pozira sa svojim mlađim bratom Brunom, kojeg javnost nema često priliku vidjeti. Donna privatni život uglavnom nastoji držati podalje od očiju javnosti, zbog čega su zajedničke obiteljske fotografije prava rijetkost, a upravo je zato ova objava izazvala brojne reakcije.

Bruno je od Donne mlađi tri godine, a brat i sestra odmalena su vrlo bliski te su jedno drugome velika podrška. Iako se i on svojedobno bavio sportom, poslije je odlučio krenuti drukčijim profesionalnim putem. Sportsku karijeru zamijenio je zrakoplovstvom te je izgradio karijeru pilota. Ljubav prema sportu Donna je naslijedila od svojih roditelja. Upravo su joj roditelji od najranijih dana bili najveći oslonac, prateći je na putu od prvih teniskih treninga do najveće svjetske pozornice. Njihova podrška bila je osobito važna u razdoblju kada je kao djevojčica počela ozbiljnije graditi sportsku karijeru, koja ju je poslije odvela na najveće svjetske turnire. Iako je i dalje potpuno posvećena vlastitoj karijeri, Donna posljednjih godina sve više vremena i energije ulaže u popularizaciju tenisa među djecom. First Slam nastao je upravo iz želje da najmlađim igračima omogući iskustvo međunarodnog natjecanja u dobi u kojoj takvih prilika gotovo i nema.

FOTO Seksi mama Renata zagolicala maštu, skakala u more i lizala sladoled. Ovo morate vidjeti

Turnir, koji se prvi put održava u Osijeku, okuplja djecu do devet godina te im pruža mogućnost da odigraju prve ozbiljnije mečeve, upoznaju vršnjake iz drugih sredina i osjete uzbuđenje koje donosi nastup na međunarodnoj sportskoj priredbi. Naglasak pritom nije samo na rezultatu i pobjedama, nego i na druženju, stjecanju novih iskustava te razvijanju ljubavi prema sportu. Donna svojim projektom želi djeci pokazati da tenis, osim discipline, rada i odricanja, može donijeti brojna prijateljstva, putovanja i nezaboravne uspomene. Istodobno želi potaknuti roditelje i trenere da u najranijoj dobi ne stvaraju pritisak na mlade igrače, nego da ih usmjeravaju prema zdravom sportskom razvoju i uživanju u igri.

FOTO Gospodin Savršeni nakon prekida sa Stankicom uživa u novoj ljubavi. S djevojkom otputovao u najromantičniji grad

Održavanjem First Slama u rodnom gradu Vekić je povezala dvije važne sastavnice svojeg života – Osijek, iz kojeg je krenula prema svjetskom teniskom vrhu, i želju da vlastitim iskustvom pomogne djeci koja tek čine prve korake na teniskim terenima. Dok se njezina profesionalna karijera nastavlja, hrvatska tenisačica ovim je projektom pokazala da već razmišlja i o nasljeđu koje želi ostaviti izvan samih sportskih rezultata.

**Uz korištenje AI-ja