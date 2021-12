Franka Batelić iskreno progovorila o braku s Ćorlukom: 'Prve tri godine bile su nam totalno lude'

Pjevačica Franka Batelić (29) izbacila je novu pjesmu s prijateljicom i srpskom pjevačicom Sarom Jo. Djevojke su se na snimanju singla 'On' sprijateljile, a Franka je njihovim odrađenim poslom silno ponosna. Batelić posljednjih mjeseci na glazbi radi s kapitalnim imenima urbane regionalne scene - tu su Slobodan Veljković Coby, Vanja Ulepić, Relja Milanković...

Iako je u glazbi od rođenja, Franka je nakon srednje škole upisala studij prava te pred sobom ima još jedan ispit do kraja jer nikada do kraja ne znamo, kaže, gdje će nas život odvesti.

Ništa ju od srednje škole nije promijenilo, pa tako ni slava.

"Ostale su mi te iste vrijednosti, ništa se nije promijenilo u meni. Čak me jako živcira medijska pažnja i znatiželja, više me živcira nego što mi paše u životu inače. Slavu treba iskoristiti na dobar način", kazala je glazbenica za RTL.

Franka se za nogometaša Vedrana Ćorluku udala u ljeto 2018. godine, a to je a to je u jeku Svjetskog prvenstva i njezinog nastupa na Eurosongu brzo postala svadba godine.

"Mislila sam da se nikad neću udati! Vjenčanje je nešto jako intimno i želiš to zadržati za sebe, trudili smo se to zadržati za sebe, imala sam super ljude koji su pomagali oko svega, na kraju se sve poklopilo (SP i Eurosong) i na kraju smo rekli: 'ma šta ćeš...', to je sada tako, moramo uživati u tome, probati ono što je najbitnije zadržati za sebe, a to što svi znaju kakva je bila svadba, ma nema veze", ispričala je.

Odluku da o braku ne priča javno gotovo nikad donijela je sa svojim suprugom. I Ćorluka i Franka složni su u odluci da intimu čuvaju u četiri zida. "To je naša zajednička odluka i nešto što mene stvarno održava normalnima. Poludjela bih da moram dijeliti neke stvari s javnosti, pogotovo što se tiče mog sina, Vedrana i obitelji - to je nešto što volim držati za sebe, to je nešto naše. Što se tiče tri godine braka - korona, bila sam trudna - život ti se kompletno preokrene naglavačke. Prve tri godine su po tom pitanju bile totalno lude - i Vedran i ja smo se uz Viktora promijenili, on se sada vratio i sada napokon živimo obiteljski život kako treba, na jednoj adresi", ispričala je Batelić.

