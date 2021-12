Ivana Paradžiković: 'Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao'

Novinarka Ivana Paradžiković (40) na UNA TV vodit će novu emisiju koja će se zvati "Lice pravde". Ivana je na Instagramu potvrdila da kreće s novim poslom, a podijelila je i status o tome kako kako joj je bilo teško te da je kolege nisu podržavale.

"Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi! Svaki komentar podrške, svaki lajk, svaka poruka... svaki onaj nepoznati prolaznik koji mi je kimnuo glavom u znak poštovanja... Sve to dalo mi je snage da ne odustanem... od sebe... od novinarstva! I zato... pošteno, hrabro i pravedno. Tako nastavljam svoj put. Trnovit, kao i svaki do sada. Meni prokrčene staze nisu namijenjene. Pa ipak... sve dok mi je vas... bit će u meni snage za borbu. Ovoga puta na još većem bojnom polju. S još više pritisaka i još više neprijatelja. P.S. Zapamtite: iako je zla više, dobro uvijek pobjeđuje. Kad tad." napisala je Ivana u objavi.

Paradžiković je isto tako ispričala kako se osjećala zadnjih nekoliko mjeseci kada je po prvi puta bila nezaposlena. "Prvi put u životu bila sam... nezaposlena. Na burzi. Od svoje 18. ja radim!", započela je. Zatim je objasnila da je u početku radila i nekoliko poslova paralelno.

"Dizanje u pet, pa odlazak u tiskaru, popodne televizija, navečer u garderobi na partyjima... Znalo se dogoditi i 48 sati bez sna... Samo s posla na posao. S posla na posao", otkrila je Paradžiković.

"Nakon 18 godina staža, pred svoj 40... Ja sam nezaposlena! Srijemica u meni je doživljavala horor života. Odrasla i odgojena u obitelji gdje je rad jedina valuta koja se cijeni i poštuje. Težak, mukotrpan rad. Ništa preko noći i ništa lagano", ispričala je novinarka. "Treba platiti kredite, treba živjeti, preživjeti...Bilo me strah. Priznajem to. 'Čile...piči, ne žali, makar sutra ležali' - u glavi mi se vrtjela rečenica koja me definirala, koju je tata znao izgovarati u teškim vremenima, jer vremena su bila teška. Pičila sam. Nisam žalila", napisala je te otkrila da je u igri imala tri opcije, a da je jedna od njih bila otići raditi kao čistačica u hotelu kod prijateljice u Švicarsku. "Par mjeseci, dok ne smislim što ću. Svaki posao je posao. Raditi nije sramota", kazala je te dodala da je život opet bio dobar prema njoj te da je danas dan kada slavi.

"Upravo sam potpisala ugovor sa zavodom za zapošljavanje. Na temelju poslovnog plana država mi je odlučila dati vjetar u leđa, pogurati me da si nabavim opremu, da mogu raditi ono sto volim, ono sto najbolje znam! U cijeloj toj birokratskoj zavrzlami, administraciji, formularima i dokumentima, upoznala sam masu divnih ljudi; ljudi koji su me pomagali savjetom, ohrabrenjima. Svi oni cine sustav. Sustav koji tako često kritiziramo, gazimo, a gotovo nikad ne hvalimo", otkrila je Paradžiković. "Danas, kada slavim novi početak, želim zahvaliti svim tim ljudima na šalterima, prvoj liniji naše frustracije, adresama koje uglavnom dobiju sve najlošije od nas. Hvala vam. I hvala ti živote. Stari bi bio ponosan", zaključila je te dodala da je spremna.

