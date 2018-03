Ekipa HRT-a hrabro je izabrala pjesmu

Otkako je objavljena, pjesma “Crazy” kojom će nas Franka Batelić predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu, ne prestaje izazivati reakcije. I to uglavnom pozitivne. U moru komentara ispod objavljenog videa na YouTubeu osobito se izdvajaju oni stranaca koji s oduševljenjem pričaju o singlu iza kojeg stoji uspješan skladatelj i glazbeni producent Branimir Mihaljević.

Iako vam nije bila prvi izbor, jeste li zadovoljni odlukom da nas predstavlja na Eurosongu?

Svi jako vjerujemo u ovo, usudili smo se biti drukčiji i pripremili smo se na to da će biti iznenađenje. Moja prva izjava za novine bila je da je to pjesma koju ili volite ili ne volite i mislim da je to dobro. Drago mi je da ima puno ljudi koji pjesmu vole. Nismo ju radili za hrvatsko tržište, već za inozemno. Koliko vidim, strancima se jako sviđa i strašno mi je drago zbog toga. Da sam pjesmu radio za Splitski festival, radio bih ju u dalmatinskom štihu, da sam ju radio za ljetni festival, bila bi takva. No, ovu smo pjesmu radili za europsko, usudio bih se reći i svjetsko tržište.

Snimali ste tri pjesme i odjednom se prikrala ova. Što vas je inspiriralo u njezinu tako spontanom nastanku?

Na svim smo pjesmama radili neko vrijeme, još od studenog, pa cijeli prosinac i siječanj, kada smo saznali da postoji mogućnost da Franka ide na Eurosong. Imao sam tu melodiju za Franku u glavi već dulje vrijeme i kada sam joj odsvirao, ona se pozitivno iznenadila i zapjevala na izmišljenom engleskom. Svima nam se svidjela, stvorila se magija i nastavili smo slagati “Crazy”. Pokazala se kao prvi izbor. Drago mi je da je ekipa na HRT-u bila hrabra da odabere ovu pjesmu. I mislim da će nam svima biti drago zbog toga.

Slušatelji su ju usporedili s nekim uspješnim stranim hitovima. Jeste li imali na umu nekog stranog izvođača kada ste radili na njoj?

Ljudi su skloni stavljati stvari u ladice. Ima šestosminsku mjeru kao i tisuće drugih pjesama, ali je opet drukčija. Ima motive gudača pa ih podsjeća na neku pjesmu iz filma o Jamesu Bondu. Ne na neku konkretnu. Ima različitih atmosfera, ali u ovom spoju ovo nismo nikad čuli. Ljudi moraju nešto reći, ali to traje tri-četiri dana i gotovo.

Rekli ste da ste pjesmu radili za strano tržište. Je li ovo vaš i Frankin proboj na inozemnu glazbenu scenu?

Franka je veliki potencijal, njezino poznavanje stranih jezika je zavidno. Završila je glazbeni koledž Berklee u Bostonu, u Londonu je završila najviše škole za jezik i od svih naših izvođača ima se najviše prava usuditi i sanjati o tome. U zadnje vrijeme se pojavilo puno svjetskih zvijezda s ovih područja – četiri Albanke su u prvih deset na top-ljestvicama, tu je i dvoje Rumunja koji su nekoliko godina isto bili dosta visoko na ljestvicama pa zašto ne bismo i mi pokušali?