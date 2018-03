Pogledajte spot za pjesmu 'Crazy' s kojom će nas Franka predstavljati na Eurosongu

Na HRt-u je danas predstavljen spot za pjesmu "Crazy" s kojom će nas Franka Batelić predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu u Lisabonu.

Autor glazbe za pjesmu Crazy je Branimir Mihaljević, a autorica teksta i glazbenih dionica Franka. Videospot su režirali Sandra Mihaljević i Igor Ivanović, za koreografiju je bio zadužen Igor Barberić, za osmišljavanje izgleda Jasenka Tudor Bevanda, kostime je izradio Hippy Garden, za šminku je bila zadužena Kristina Hošnjak, za masku BrushBar, a za frizuru Salon Franić. Videospot je snimljen u Zorin domu u Karlovcu i zagrebačkom hotelu Double Tree by Hilton.

- Pjesma je moćna, drugačija i pomalo luda kako kaže sam naslov. Vjerujem da će se svidjeti publici i da će uživati slušajući je, jednako kao što smo mi dok smo radili na njoj posljednja tri mjeseca! Posebno sam ponosna na to što smo pjesmu na konačnu obradu poslali u londonski studio Metropolis. Miksao ju je Paul Norris, dobitnik nagrade Grammy za rad na Rihanninu albumu Unapologetic, koji je radio i na albumu X Eda Sheerana te na pjesmama sastava Black Eyed Peas, zatim Davida Guette, Jessie J, Alicije Keys i brojnih drugih. Crazy je masterirao jedan od najpoznatijih inženjera u Europi, Tim Young, poznat po radu na multiplatinastim albumima sastava The Clash, Sade, Eltona Johna, The Smithsa, istaknula je Franka za HRT.

- Do pjesme smo došli na neočekivan način. Snimali smo u studiju tri pjesme kao prijedloge za Euroviziju i odjednom se prikrala i ova. Branimir ju je počeo svirati na klaviru, ja sam počela pjevušiti tekst i nastala je pjesma Crazy. Jednostavno nam je legla, jer je neobična i neočekivana. Moćna je, emocionalna, snažna i moderna. Nadam se da će se jako svidjeti publici, ističe Franka Batelić.

- Kad se okupi sjajan tim, kad je ideja videospota privlačna i zanimljiva, nikomu, pa ni meni, nije bilo teško raditi i 22 sata u komadu, odmoriti se nakratko te sljedeću večer zaplivati u bazenu i ponovno snimati! Vjerujem da će gledatelji osjetiti tu pozitivnu energiju koju smo unijeli u rad. U tim koji je radio na videospotu bilo je uključeno više od 30 ljudi i svima želim zahvaliti na profesionalnosti i sjajno obavljenome poslu. Zamislite samo kako je bilo oslikati i stilizirati deset plesača da izgledaju i plešu odlično, dodala je Franka.

Ovogodišnje 63. natjecanje za pjesmu Eurovizije održat će se od 8. do 12. svibnja u glavnom gradu Portugala, Lisabonu. Poluzavršna će se natjecanja održati 8. i 10. svibnja, a završna je večer na rasporedu 12. svibnja. Ždrijebom je odlučeno da će se Republika Hrvatska natjecati u drugom dijelu prve poluzavršnice 8. svibnja u Altice Areni u Lisabonu.