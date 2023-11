Fotografi snimili glumicu (90) na plaži, uživala je s 32 godine mlađim suprugom

Legendarna glumica Joan Collins najpoznatija po ulozi u seriji 'Dinastija' snimljena je na plaži s 32 godine mlađim suprugom Percyjem Gibsonom. Nedavno su proslavili 21. godišnjicu braka, a sada su odlučili pobjeći od hladnijih jesenskih temperatura i oluja na Barbados. Tamo su se opustili na plaži. Snimljeni su u kupaćim kostimima te su se držali za ruke. Joan je na sebi imala dvodijelni, šareni badić, dok je Percy odabrao crne bokserice. Collins se štitila od sunca vizirom i naočalama.

Iako Joan u živa u braku s Gibsonom u ljubavnom životu nije je uvijek pratila sreća.

Joan je nedavno kazala je kako ju je silovao prvi suprug Maxwell Reed. Mučno iskustvo ispričala je u dokumentarnom filmu 'Ovo je Joan Collins'.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja djevica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok se seksao sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam 'iskorištena'. Sada to zovemo silovanje na spoju - rekla je glumica te priznala da se zbog njega udala zbog srama nakon toga.

- Da nisam bila tako nevina po pitanju seksa i toga kako bi stvari trebale biti, ne bih to učinila, ali imala sam jak osjećaj krivnje, pa sam to ipak učinila. Medeni mjesec je bio čisti fijasko. Izvana smo izgledali sretno, a zapravo sam bila jadna - kazala je.

Collins je isto navela da ju je suprug, s kojim je bila u braku četiri godine, nakon toga pokušao prodati starijim muškarcima za 10.000 funti.

Nakon što je glumica zatražila razvod, Reed je htio da mu plaća 950 funti mjesečno. Smatrao je da ju je upravo on otkrio i da mu duguje.

- Taj brak me koštao dva milijuna funti - izjavila je Joan.

Nakon njega udala se opet 1963, za Anthonyja Newleya. S njim je dobila dvoje djece, Taru i Alexandera. Collins je s njim bila u braku šest godina, a nakon raspada zajednice, njihov sin Alexander objavio je memoare u kojima je napisao da je njegov otac bio pedofil.

- Brak mojih roditelja uništile su njegove perverzije. Bio je pedofil - privlačila ga je mladost. U njegovoj uvrnutoj glavi nevinost je bila najbolji afrodizijak. To je bila njegova skrivena, vrlo opasna i destruktivna seksualna sklonost - stoji u knjizi, ali ove navode demantirale su i Joan i Tara.

Nakon njega Joan se udala za Rona Kassa. S njim je dobila kćer Katyanu. Raspadu ovog braka presudilo je to što je Joan otkrila da je obitelj bankrotirala.

To ju nije zaustavilo u potrazi za pravom ljubavi, pa se udala i četvrti put za Petera Holma. Brak nije potrajao zbog njegove ljubomore.

S petim suprugom Percyjem, s druge strane, konačno je pronašla svoju sigurnu luku.

Glumica Joan Collins ove godine će napuniti 90 godina, a još uvijek radi punom parom. Iako više ne glumi aktivno, mnoge je iznenadila kada je izdala novu knjigu. Riječ je o memoarima “My Unapologetic Diaries”, u kojima je otkrila neke sočne detalje iz privatnog života, ali i mnoge tajne poslovne i društvene kreme Hollywooda.

U memoarima je bez dlake na jeziku opisala večere na kojima je bila sa svojim slavnim prijateljima, a otkrila je i što je točno čula za stolom. Piše britko i ne krije ništa te nema sumnje da će se mnogi koji pročitaju ovaj uradak najvjerojatnije uvrijediti, a ako ne oni sami, onda zasigurno oni koji će se nakon pročitane knjige javljati na društvenim mrežama.

Joan je svjesna da će zbog svoje otvorenosti biti na meti kritičara.

– Ne želim uopće imati posla s tim moronima. Ljudi više ne mogu reći što misle zbog kulture otkazivanja. Iskopavati tvitove stare 15 godina o nečemu što je netko rekao kada je imao 14 godina... Mislim da je to bolesno. Više ništa ne smiješ reći, nemam pojma što je uopće više dopušteno – kazala je.

Collins nema problema s time da u negativnom kontekstu komentira čak i svoje prijateljice pa je tako u isječku knjige koji je poslala medijima otkriveno da ne voli žene koje se ne šminkaju, ali i da se ne može naviknuti da zbog nove mode ne može više nositi bisere, goleme glamurozne haljine i visoko natapiranu kosu.

Posebno je zanimljiv dio o tome što se događalo u devedesetima. Serija “Prijatelji” tada je bila na vrhuncu popularnosti, a Joan je susrela Jennifer Aniston u restoranu.

– Na večeri sam bila sa sinom Sachom u The Ivyju. Trebao nam se pridružiti producent Gary Pudney, ali nije se pojavio. Nije ni javio da neće doći. To je Hollywood, ljudi! Za susjednim stolom sjedi Jennifer Aniston, trenutačno najveća zvijezda, glumica iz serije “Prijatelji”. Nikada nisam vidjela tako mršave ruke. Do nje sjedi i Cheryl Tiegs. Čini mi se da je ona. Neprepoznatljiva je. Zašto žene starije od 40 misle da mogu izaći u javnost bez šminke? – piše Collins.

Nadalje, glumica priznaje i kako je točno u to vrijeme morala otpustiti dva agenta u samo dva tjedna.

Prisjetila se i kako je prošlo kada je bila pozvana na zabavu k Aaronu Spellingu. Spelling je bio jedan od najpoznatijih TV producenata koji je radio na više od 45 projekata tijekom svoje karijere. Među najpoznatijima su “Beverly Hills 90210”, “Dinastija”, “Melrose Place”, “Charliejevi anđeli”, “Čarobnice” i “Sunset Beach”.

– Veliki party bio je kod Aarona Spellinga. Volim Aarona, ali ništa što on kaže ne mogu shvatiti ozbiljno. Ne treba sto posto vjerovati nijednom šefu na televiziji. Prevrtljivi su kao amebe – piše glumica i nastavlja: – Kuća obitelji Spelling tako je divno uređena, ali ponudili su samo sendviče s piletinom koji su izgledali kao da su iz nekog dućana. Zar nisu mogli platiti kuhara?

Nakon partyja kod Spellinga, otkrila je i kako je prošao poslovni sastanak s njim.

– Puno se toga dogodilo oko Aarona. Večerala sam s njim, s njegovom suprugom Candy i kostimografom iz “Dinastije” Nolanom Millerom, a pridružila nam se i Joanne Carson, bivša supruga televizijskog voditelja Johnnyja Carsona. Bili smo u restoranu na Beverly Hillsu. Aaron je rekao da želi da glumim u seriji “Pacific Palisades” i da je moj agent Tom Chasin idiot. Rekao je da mu hitno moram dati otkaz. Želi mi platiti 45.000 dolara po epizodi pa sam prihvatila. Spelling je bio presretan i uskliknuo je: “Moja draga mi se vratila”.

Ipak, nekoliko dana poslije doznala je kakva je uistinu situacija.

– Glumila bih u samo tri epizode. Agent mi je rekao da je posjetio Aarona i da je on rekao kako će mi platiti 45.000 dolara po epizodi, a on je rekao da nema nikakve šanse i da smo se dogovorili samo za 40.000. Potpuno sam osupnuta zbog ovog prevrata, pogotovo zato što je to izjavio pred cijelom grupom ljudi u restoranu. To je Hollywood, ljudi, pregrist ću jezik, ali slomljena sam što može tako bezočno lagati – napisala je.

Joan obožava tračati ljude, ponajviše one koji su bili na plastičnim operacijama, a to je, osim u memoarima, potvrdila i medijima.

– Pa svi razgovaramo o tome. Jeste li ikada bili kod frizera? Evo, na primjer sestre Kardashian. Njihova majka Kris Jenner dobra mi je prijateljica i ne želim ružno govoriti o njenoj djeci, ali one su sve posjetile plastičnog kirurga više puta i naravno da sam njihove guze i tanašne strukove komentirala sa svojim prijateljima – rekla je Joan.

Nije propustila priliku pisati protiv svoje najveće suparnice Linde Evans. Naime, potvrdila je da joj je glumica bila velika konkurencija i da se nisu podnosile.

– Kako da ignoriram nekoga tko na posao dolazi sa samoljepljivom trakom na kapku? Svi glumci pitali su se što je radila na sebi – komentirala je nadalje.

Tvrdi i da treba prozivati ljude koji, prema njenom mišljenju, imaju prevelika usta i kukove.

– Jesam li ja jedina koja mislim da je ovo pandemija pretilosti? I te usne izgledaju smiješno. Oprostite, ali ako ljudi žele tako izgledati, ja ću im se smijati – zaključila je.

Naravno, tračevi ne staju na plastičnim operacijama.

– Bila sam na večeri u restoranu u Londonu u kojem je bila i Paula Yates, televizijska voditeljica. Došla je za naš stol noseći bebu na kuku, iako nikome nije bilo jasno zašto je beba tako kasno vani, i mom prijatelju, kritičaru, ponudila je spolni odnos. Onda se nasmijala, a nasmijali smo se i mi. Stvarno je simpatična – kaže Joan.

Nakon nekoliko dana u Londonu, u kojem je posjetila dva svoja kumčeta, Caru Delevigne i Coco Fennell, vratila se u Los Angeles na snimanje serije “Pacific Palisades”.

– Svi ovdje izgledaju kao da imaju 12 godina. Kakva razlika od vremena sam počela prvi put snimati “Dinastiju”. Svi su me poprijeko gledali, a ovdje me dočekuju kao nekakvu kraljicu. Idem u krevet rano, a kako bih izgubila nekoliko kilograma, jedem samo brokulu. Znam da je mama rekla da za ljepotu moram patiti, ali ja sam konstantno gladna – piše u nastavku.

Nevjerojatno je zapravo koliko lucidno i britko piše Joan Collins, koja će uskoro ući u deveto desetljeće života. Kako sama kaže, ne želi se nikome ispričavati, a ni to što ima titulu dame ne sprečava je da i u javnosti često psuje i koristi vulgarizme. Ima izrazito istančan smisao za humor pa je čudno što zapravo nije glumila u više humorističnih serija, nego samo u nekoliko komedija sredinom šezdesetih i sedamdesetih.

