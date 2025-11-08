FOTO Zoran Šprajc suprugu je zaveo na urnebesan način, a nakon troje djece podvrgnuo se vazektomiji

Zoran Šprajc omiljeni je televizijski voditelj i novinar kojeg svakog petka imamo prilike gledati u RTL-ovoj emisiji "Stanje nacije". Uspješan je i predan svom poslu, a već godinama gledatelje uveseljava svojim televizijskim nastupima koji se prepričavaju iz dana u dan. Prije dva mjeseca, odnosno u rujnu imali smo ga prilike vidjeti s njegovom najvećom podrškom - suprugom Lidijom Šprajc, a s kojom se pojavio na izložbi Lupinizam by Lupino u Galeriji Matice hrvatske u Zagrebu.

Ljubavna priča Zorana i Lidije Šprajc, jednog od najskladnijih parova na domaćoj medijskoj sceni, započela je na hodnicima Hrvatske radiotelevizije krajem devedesetih, na način koji savršeno oslikava Šprajcov poznati šarm i duhovitost. On je tada bio novinar, a ona lektorica, a put do njezina srca odlučio je pronaći na prilično originalan način. Kako je sam priznao, počeo joj je nositi tekstove na pregled znatno češće nego što je to bilo potrebno, glumeći pritom iznenadno i duboko zanimanje za "dosadne pravopisno-gramatičke nijanse hrvatskog jezika". Simpatičan pokušaj zavođenja urodio je plodom i ubrzo je postalo jasno da se njihova suradnja mora nastaviti i izvan radnog vremena, daleko od novinarskih tekstova i jezičnih nedoumica.

Njihova veza kulminirala je vjenčanjem u Zagrebu 1. kolovoza 1998. godine, a Zoran se i danas šali kako je datum odabrao iznimno mudro. Svadba je, naime, bila organizirana samo dan prije njegovog 30. rođendana, čime je, kako kaže, osigurao da godišnjicu braka gotovo nikada ne može zaboraviti, postavši tako "vjerojatno najbolji muž na svijetu". Iako je on rođeni Slavonac iz Slavonskog Broda, a ona Zagrepčanka te je sam sebe opisivao kao "siroviji" tip u usporedbi s njezinom "finom i nježnom" prirodom, njihov se odnos pokazao kao savršen primjer kako se suprotnosti privlače i nadopunjuju. Čak je i prosidba bila u njegovom stilu – umjesto klasičnog pitanja, Lidiji je pružio komad papira na kojem je trebala zaokružiti točan odgovor, s tim da je jedina ponuđena opcija bila "da".

Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu! Od ovih cijena zaboljet će vas glava

U braku su dobili troje djece – kćer Franku te sinove Mirona i Darjana. Šprajc nikada nije krio koliko mu obitelj znači, a javnost je iznenadio iskrenošću kada je otkrio da se nakon trećeg djeteta podvrgnuo vazektomiji, smatrajući to najsigurnijom metodom kontracepcije. Sebe je opisao kao strastvenog supruga i oca koji se trudi maksimalno pomoći u kućanskim poslovima, a pranje posuđa nazvao je odličnom psihoterapijom protiv stresa.

VIDEO Kći Elle Dvornik plače i ne želi biti odvojena od nje, ona joj poručila: 'Izdržat ćemo još malo'

Za 20. godišnjicu braka, koja se poklopila s njegovim 50. rođendanom, odlučili su prekinuti svoju "tradiciju neputovanja" i počastiti se romantičnim bijegom u Pariz. Bio je to, kako je rekao Šprajc, odmor koji su posvetili isključivo sebi. Vrhunac putovanja bila je zdravica čašom šampanjca u slavnom kabareu Lido, gdje su nazdravili svom braku i zajedničkim godinama. No, njihove proslave nisu uvijek vezane uz glamurozne europske metropole. Svoju 25. godišnjicu, srebrni pir, proslavili su na potpuno drugačiji, ali jednako simboličan način – planinarenjem. Uspon na planinski lanac Padon u Dolomitima na 2500 metara visine za Zorana je bio savršena metafora braka. "U svakom usponu ima i padova, oluje, kiše i nevremena, baš kao i u braku, ali ustrajnost se na kraju nagradi spektakularnim pogledom", poručio je tada.